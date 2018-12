Le combat de Patricio

"Ce fut un chemin de croix physique et émotionnel qui a duré près de six ans mais si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Ça en valait la peine, je suis enfin un boxeur professionnel." Patricio Manuel (33 ans) était particulièrement ému récemment, au Fantasy Springs Resort Casino d'Indio, en Californie, après avoir gagné son premier combat en super-mouches (- 52 kilos) contre le Mexicain Hugo Aguilar, qui n'avait appris que deux jours plus tôt que son adversaire avait vu le jour sous le nom de... Patricia. "Ça n'a rien changé pour moi. Il voulait gagner, moi aussi. Je n'ai qu'un mot pour ça : respect."

En 2012, Manuel était bien partie pour disputer les Jeux de Londres mais l'Américaine de 27 ans, victime d'une blessure à l'épaule, avait dû déclarer forfait in extremis pour le tournoi de qualification. "De retour chez moi après le combat qui m'avait valu cette blessure, j'ai décidé de poursuivre ma vie dans la peau d'un homme", a raconté Manuel l'année passée au Los Angeles Times.

Sa mère et sa grand-mère n'ont pas été surprises. "Patricia", a expliqué sa mère, Loretta Butler, "était différente de ses compagnes de classe." Elle portait des vêtements de garçon, comme sa soeur Megan, qui a ensuite fait son coming-out. "À la Noël, quand je faisais la file à la caisse avec mes cadeaux, les employées du magasin de jouets me demandaient: - Deux garçons dans la famille? Les indications ne manquaient pas, surtout quand j'y repense, mais je n'en avais pas conscience."

La grand-mère a encouragé sa petite-fille à suivre un cours de boxe à la high school et a même offert un abonnement d'un an au club de boxe à Patricia, qui souffrait d'un excédent pondéral.

"Je me sentais de plus en plus mal dans ma peau", a déclaré Manuel récemment. Il s'est entraîné pendant des années avec Robert Luna, qui avait formé trois boxeurs olympiques, mais a été mis à la porte quand il a expliqué, après son dernier combat, qu'il allait changer de sexe. La cure d'hormones a débuté en septembre 2013. Le résultat a été spectaculaire, en cinq mois : huit kilos de plus, une barbe et une voix plus grave de quelques octaves. Au printemps, on lui a enlevé les seins. Sa grand-mère a payé les 5.000 euros qu'a coûté l'opération "avec plaisir".

Le boxeur reconnaît quand même : "J'ai traversé un enfer, pendant des mois." Il a perdu tous ses boulots et quand il a parlé de sa transition, il a été renvoyé des clubs de gym. Il n'a obtenu sa licence chez USA Boxing qu'après que le CIO eut décidé que les transgenres -dans le sens femme-homme- pouvaient participer "sans restriction" aux compétitions.

"Mais même alors, des combats ont été annulés au dernier moment, mon adversaire ayant appris que j'avais été une femme. J'ai été confronté à beaucoup de réactions négatives mais j'espère qu'elles sont définitivement révolues."

Par Chris Tetaert