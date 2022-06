Le Sky a remonté un retard de 28 points. C'est trois de plus que le record de la Ligue nord-américaine que la franchise de Chicago détenait déjà depuis 2013. Messeman a réussi 17 points (8/14), 6 rebonds et 2 contres.

Le Chicago Sky d'Emma Meesseman et Julie Allemand ont passé un test important et concluant dans le championnat WNBA de basket, mercredi. Les tenantes du titre se rendaient sur le parquet des leaders de la compétition les Las Vegas Aces et s'y sont imposées 95-104.

La victoire est d'autant plus remarquable, ce n'est que la deuxième défaite de la franchise du Nevada dans sa salle cette saison et la 3e en seize rencontres, que Las Vegas menait 41-18 après le premier quart.

Chicago a même compté un retard de 28 points (51-23 dans le 2e quart). Chicago a ainsi battu le record de la WNBA en remontant un tel écart. Les Sky détenaient depuis 2013 le précédent record en la matière avec 25 points de déficit effacés. Les 2e et 3e quarts ont tourné à l'avantage de Chicago (21-33 et surtout 11-30 dans le 3e, après avoir infligé un 0-18 qui lui a permis de passer en tête 66-67) si bien qu'au moment d'aborder la dernière période les Sky menaient 73-81.

La meneuse belge Julie Allemand a donné six assists et pris trois rebonds. © iStock

Emma Meesseman, titulaire dans les seize matchs de son équipe cette saison, a réussi 17 points (8/14), 6 rebonds et 2 contres. Julie Allemand jouait son 5e match avec sa nouvelle équipe. Elle n'a été alignée que dix minutes, le temps d'adresser 6 assists, de prendre 3 rebonds et de manquer ses deux essais au panier.

Trois autres joueuses du Sky ont brillé : Candace Parker (17 pts, 10 rebs), la meneuse Courtney Vandersloot (25 pts, 8 ast) et la remplaçante Azura Stevens (19 pts, 7 rebs).

Chicago reste 3e du classement de la WNBA avec un bilan de 11 victoires et 5 défaites derrière Las Vegas (13-3) et Connecticut (12-5). Le prochain match de la formation des deux Belgian Cats se jouera vendredi sur le parquet des Los Angeles Sparks.

From down 28 to a nine-point win 😳



The biggest comeback in WNBA history‼️ pic.twitter.com/Bt4fRdNCtc — espnW (@espnW) June 22, 2022

