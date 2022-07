Depuis son titre de Tokyo, l'Italien a accumulé les blessures et sa participation aux championnats du monde a longtemps été entourée de points d'interrogation.

Le champion olympique italien du 100 m, Marcell Jacobs, dont la saison est perturbée par des blessures, sera bien au départ des Championnats du monde 2022 d'athlétisme qui débutent vendredi à Eugene, aux Etats-Unis, a annoncé mercredi la Fédération italienne.

"Le double champion olympique prendra part aux séries du 100 m des Mondiaux de Eugene qui sont programmées dans la nuit de vendredi à samedi", a indiqué la fédération italienne. "La décision a été prise après une discussion entre l'athlète, son entraîneur Paolo Camossi et la direction technique de l'équipe italienne, à la lumière des nouvelles rassurantes venant de Beaverton, non loin de Portland, où Jacobs a fait son stage de préparation avant les Mondiaux", poursuit le texte.

Jacobs, sacré champion olympique du 100 m et du relais 4x100 m l'été dernier à Tokyo, à la surprise quasi générale, n'a pas pu courir le moindre 100 m de haut niveau international cette année, en raison notamment d'une blessure à une cuisse.

Dans un entretien au journal Corriere della Sera paru mercredi, son entraîneur a assuré qu'il "n'existait aucun scénario selon lequel Marcell ne sera pas dans les starting blocks du 100 m vendredi.Le problème physique est résolu, il ne ressent plus aucune douleur", a assuré Paolo Camossi.

Jacobs a également été perturbé cette saison par des problèmes intestinaux qui l'ont privé d'une compétition au Kenya début mai. Il n'aura disputé que deux compétitions sur 100 m le 18 mai puis le 25 juin, face à une faible opposition. Il a réalisé des chronos de 9 sec 99/100e, avec beaucoup de vent, et de 10 sec 12/100e, loin des meilleurs temps mondiaux.

