La médaille d'argent du relais 4X100 mètres est revenue officiellement au Canada après le déclassement de la Grande-Bretagne. Le premier relayeur britannique Chijindu Ujah ayant subi un contrôle antidopage positif. La ch

La médaille d'argent du relais 4X100 m masculin des Jeux Olympiques de Tokyo, couru le 6 août dernier, a officiellement été attribuée au Canada par le Comité international olympique (CIO), jeudi. La Grande-Bretagne qui avait terminé deuxième de la course en 37.51 secondes derrière l'Italie (37.50) a été déclassée à la suite du contrôle antidopage du premier relayeur britannique Chijindu Ujah (Ostarine et S-23).

La médaille de bronze du Canada (37.70) revient à la Chine (37.79). Ujah, qui est suspendu à titre provisoire depuis le mois d'août et l'annonce de son contrôle positif, risque maintenant une suspension. Son cas va être étudié par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

La médaille d'argent du relais 4X100 m masculin des Jeux Olympiques de Tokyo, couru le 6 août dernier, a officiellement été attribuée au Canada par le Comité international olympique (CIO), jeudi. La Grande-Bretagne qui avait terminé deuxième de la course en 37.51 secondes derrière l'Italie (37.50) a été déclassée à la suite du contrôle antidopage du premier relayeur britannique Chijindu Ujah (Ostarine et S-23). La médaille de bronze du Canada (37.70) revient à la Chine (37.79). Ujah, qui est suspendu à titre provisoire depuis le mois d'août et l'annonce de son contrôle positif, risque maintenant une suspension. Son cas va être étudié par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).