Laurens Devos s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis de table des Jeux Paralympiques de Tokyo en classe 9 grâce à une deuxième victoire dans sa poule jeudi dans la capitale japonaise.

Laurens Devos, numéro 1 mondial, s'est imposé 3 sets à 0 (11-5, 11-5 et 11-9) face à l'Espagnol Juan Perez Gonzalez (ITTF 8) en 19 minutes de jeu. Champion paralympique en titre, Laurens Devos avait déjà remporté son premier match mercredi, 3 sets à 0 (11-5, 11-2 et 11-9) aussi face à l'Américain Tahl Leibovitz (ITTF 10).

Champion du monde et champion d'Europe en titre aussi, Laurens Devos, 21 ans, termine premier de sa poule. Les deux premiers rejoignent les quarts de finale au programme vendredi.

