Même en l'absence de vaccin contre le coronavirus, les Jeux Olympiques de Tokyo pourront avoir lieu comme prévu durant l'été 2021.

Thomas Bach, le président du Comité International Olympique (CIO), l'a déclaré jeudi en préambule d'une réunion de deux jours avec les organisateurs locaux. Bach se sent renforcé par le nombre croissant de compétitions sportives qui sont maintenant organisées à nouveau malgré le fait qu'un vaccin n'est pas encore disponible.

Les JO de Tokyo, prévus initialement du 24 juillet au 9 août, ont été reportés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, l'incertitude persiste concernant la tenue de l'événement l'été prochain. "Nous voyons que le sport revient lentement mais sûrement et de nombreux événements sont organisés avec succès, notamment au Japon", a déclaré Bach qui a notamment fait référence au Tour de France.

"C'est la preuve que de grands événements sportifs peuvent être organisés, même sans vaccin."

