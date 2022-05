Le meilleur marqueur de la saison dans le championnat nord-américain de basket a entamé des démarches afin d'acquérir cette nationalité. Il possède actuellement la nationalité camerounaise.

Le joueur de basket camerounais Joel Embiid a entamé des démarches afin d'obtenir la nationalité française, a révélé RMC Sport et confirmé L'Équipe. Le meilleur marqueur de la saison en NBA (30,6 points), la ligue professionnelle nord-américaine, espère ainsi pouvoir jouer à terme pour l'équipe de France et disputer les grandes compétitions internationales.

L'Équipe, le quotidien sportif français, rappelle que le talentueux joueur des Philadelphia 76ers (2m13, 28 ans, drafté en 3e position en 2014) avait contacté la fédération française à ce sujet en 2016 mais sans que cela n'aille très loin. Cette fois, le natif de Yaoundé, qui figure parmi les trois finalistes pour le titre de MVP de la saison en NBA, semble plus décidé. Boris Diaw, manager de l'équipe de France, vice-championne olympique l'été dernier à Tokyo, a confirmé l'information dans les colonnes de L'Équipe tout en demeurant prudent. "Je sais qu'il a personnellement entamé des démarches de naturalisation et qu'il souhaiterait ensuite pouvoir jouer pour la France. Cela étant dit, nous ne mettons pas la charrue avant les boeufs et nous attendons que ces démarches aboutissent."

