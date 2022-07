L'athlète américaine de 36 ans figure dans la sélection américaine pour le 4x400 m mixte.

Allyson Felix participera aux Mondiaux d'athlétisme pour la dixième et dernière fois de sa carrière. L'athlète américaine, 36 ans, figure dans la sélection américaine pour le 4x400 m mixte, a annoncé la fédération américaine d'athlétisme mardi.

Lors des championnats des États-Unis il y a dix jours, Felix n'avait pas réussi à se qualifier pour les Mondiaux en individuel après sa 6e place sur 400 m. En avril dernier, l'Américaine avait annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison.

Septuple championne olympique, Felix est également l'athlète la plus titrée de l'histoire des Mondiaux avec 18 médailles dont 13 en or, 3 en argent et 2 en bronze. Au total, 151 athlètes figurent dans la sélection américaine pour les premiers Mondiaux organisés aux États-Unis du 15 au 24 juillet à Eugene dans l'Oregon.

