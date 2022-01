Chaque lundi, nous mettrons en lumière 10 chiffres et statistiques qui ont marqué l'actualité sportive de la semaine écoulée. Nous commencons cette rubrique avec un Open d'Australie exceptionnel pour deux raisons, deux records en ski alpin et un vainqueur dominateur au Rallye Dakar.

549

C'est le nombre de jours pendant lequel le Real Madrid n'a pas remporté de trophée, c'est à dire entre la Liga conquise le 16 juillet 2020, et la victoire de ce dimanche 16 janvier 2022 en Super Copa contre l'Athletic Bilbao. Il s'agissait de la plus longue période de disette pour le Real depuis le 16 avril 2014. A l'époque, les Merengue avaient remporté la Copa del Rey 595 jours alors que leur dernier succès majeur remontait à la Supercoupe d'Espagne du 29 août 2012.

...

C'est le nombre de jours pendant lequel le Real Madrid n'a pas remporté de trophée, c'est à dire entre la Liga conquise le 16 juillet 2020, et la victoire de ce dimanche 16 janvier 2022 en Super Copa contre l'Athletic Bilbao. Il s'agissait de la plus longue période de disette pour le Real depuis le 16 avril 2014. A l'époque, les Merengue avaient remporté la Copa del Rey 595 jours alors que leur dernier succès majeur remontait à la Supercoupe d'Espagne du 29 août 2012.Et cette nouvelle coupe, le Real la doit aussi à Thibaut Courtois, qui a arrêté un penalty de Raúl Garciá à la 89e minute d'un sublime réflexe du pied. Le score était cependant déjà de 0-2 en faveur des futurs vainqueurs.Il ne s'agit d'ailleurs pas du premier arrêt décisif de la Pieuvre sur penalty lors de la Supercoupe d'Espagne, qui était disputée cette année en Arabie Saoudite. Lors de la séance de tirs au but de la Supercoupe de 2020, Courtois avait bloqué la tentative de Thomas Partey de l'Atlético Madrid, alors que Saul Niguez avait déjà touché le poteau juste avant.Il s'agit de la dernière édition de l'Open d'Australie jouée sans Novak Djokovic (expulsé cette année) ou Roger Federer (blessé). Pour le Serbe, cette absence forcée met fin à une série de 17 participations consécutives à Melbourne Park, dont il a remporté 8 des 11 dernières éditions.L'absence des deux ténors signifie que Rafael Nadal jouera une levée du Grand Chelem sans au moins l'un des deux autres membres du Big Three pour la première fois de sa carrière.Il faut remonter à cette année-là pour ne trouver aucune trace de Serena Williams (40 ans) et de sa soeur Venus (41 ans) dans le tableau final de l'Open d'Australie. Aucune des deux soeurs n'a encore définitivement rangé ses raquettes, mais elles sont absentes en raison de différentes blessures.Le Qatari Nasser Al Attiyah a occupé la place de leader du début à la fin du Rallye Dakar catégorie voitures. Il s'agit de sa quatrième victoire au général dans le rallye du désert. Ce succès restera donc très spécial pour lui car jamais auparavant un pilote auto n'avait réussi à conserver la tête pendant toute la durée de l'épreuve. 10Eli Iserbyt a fait honneur à son maillot de vainqueur de la Coupe du monde de cyclo-cross en s'adjugeant la manche de Flamanville, en Normandie. C'est la 10e victoire de sa carrière dans une manche de Coupe du monde ce qui en fait le septième crossman à atteindre ce chiffre dans sa carrière. Le leader absolu au nombre de bouquets glanés en Coupe du monde est Sven Nys avec 50 victoires. Le cycliste de Baal devance largement Mathieu van der Poel (28), Richard Groenendaal (13), Wout van Aert (13), Niels Albert (11) et Kevin Pauwels (11).Le Ouest-Flandrien, qui a également remporté sa 30ème victoire professionnelle (c'est le quatrième coureur encore en activité à atteindre ce chiffre après Van der Poel, Van Aert et Lars van der Haar), doit ses records à son grand nombre de participations aux manches de Coupe du monde (15). Il en aura remporté 6 sur cette saison 2021-22.C'est le nombre de places que le Norvégien Lucas Braathen a remonté jusqu'à la plus haute marche du podium à l'occasion de la deuxième manche du slalom du Lauberhorn à Wengen. C'est la plus grande remontada dans l'histoire de la Coupe du monde de slalom. Le précédent record était détenu par Marc Berthod, qui était revenu de la 17ème à la 1ère place à Adelboden en 2007.Mais un homme a cependant été plus rapide sur la légendaire descente de Wengen puisque Matthias Mayer, seulement cinquième du classement, a atteint une vitesse de pointe de 150 km/h. C'est le nombre de courses de slalom que Mikaela Shiffrin, âgée de seulement 26 ans, a remporté au cours de son illustre carrière, après son succès dans la manche de Schladming la semaine dernière. Elle a dépassé le record d'Ingemar Stenmark (46 victoires en slalom géant) en tant que skieur ou skieuse ayant remporté le plus de courses de Coupe du monde dans l'une des différentes catégories du ski alpin.Le week-end dernier, Robert Lewandowski s'est invité dans le club des footballeurs à avoir marqué 300 buts ou plus dans au moins une des compétitions du top 5 européen. Evidemment, l'on retrouve Cristiano Ronaldo (484) et Lionel Messi (475) aux deux premières places. Vient ensuiteJimmy Greaves (366) sur la troisième place du podium devant un autre légende du Bayern Munich, Gerd Müller (365). Steve Bloomer (317), Dixie Dean (305) et Zlatan Ibrahimovic (301) complètent la liste.Fait remarquable : le Polonais a atteint ce score en seulement 369 matches et 29.758 minutes, soit un but toutes les 99 minutes.Il s'agit du nombre de fois où trois filles russes ont occupé la totalité du podium lors des sept dernières éditions des Championnats d'Europe de patinage artistique. Cette fois, à Tallinn, Kamila Valijeva, âgée de seulement 15 ans, s'est imposée avec une avance record de 21,64 points (259,06 contre 237,42) sur sa compatriote Anna Shcherbakova. Aleksandra Troesova a complété le triomphe russe.Déception pourLoena Hendrickx qui s'est finalement classée quatrième. Cela reste cependant la meilleure performance belge jamais réalisée lors d'un championnat d'Europe féminin, soit une place de mieux que sa cinquième place en 2018.C'est le nombre de titres de gymnastique dans le concours général que le Japonais Kohei Uchimura a remporté dans sa carrière à l'échelle mondiale : deux aux Jeux olympiques (2012 et 16) et six aux championnats du monde (2009/10/11/13/14/15), en plus de trois médailles d'argent olympiques et de quatre titres mondiaux dans des agrès individuels. On peut rajouter à cette folle moisson, six médailles d'argent et cinq de bronze aux mondiaux. King Kohei, désormais âgé de 33 ans, a fait ses adieux à son sport la semaine dernière dans son costume de meilleur gymnaste de l'histoire.