La NBA n'a pas l'intention d'interrompre la saison en cours en raison du rebond de l'épidémie de coronavirus et envisage de réduire la période pendant laquelle les joueurs doivent rester à l'écart s'ils testent positifs, a déclaré mardi le patron de la ligue Adam Silver.

Il a estimé sur la chaine de télévision sportive ESPN que la NBA, tout comme l'ensemble de la société, devait apprendre à vivre avec le virus quand bien même le variant Omicron provoque une nouvelle hausse des contaminations qui a obligé au report de cinq matches cette semaine. "Il n'y a pas de projet à l'heure actuelle de suspendre la saison", a-t-il dit. "Nous avons bien entendu étudié toutes les options. Nous avons eu de la peine à établir une logique qui justifierait une interruption." "Ce virus ne va pas disparaitre et nous allons devoir apprendre à vivre avec lui", a-t-il ajouté, estimant que "la chose qui semble justifiée et responsable est de continuer à jouer".

Plus de 80 joueurs sont entrés dans le protocole Covid mis en place par la NBA ces derniers jours, amenant les organisateurs du championnat à assouplir les règles permettant de recourir à des joueurs venant des équipes de remplacement.

Adam Silver a précisé que la NBA pourrait réduire le nombre de jours pendant lesquels les joueurs ne doivent pas jouer une fois qu'ils sont concernés par l'application des protocoles anti-Covid. Il a souligné que 97% d'entre-eux étaient vaccinés et que 65% avaient reçu une troisième dose. Il n'envisage toutefois pas de vaccination obligatoire dans le cadre des discussions avec les organisations représentatives des joueurs sur les mesures sanitaires. "Beaucoup des personnes parmi les 3% de non vaccinées ont eu le Covid et ont développé des anticorps. Pour moi, la priorité est à la troisième dose pour les autres 97%", a-t-il ajouté, précisant que le variant Omicron était responsable de 90% des récentes contaminations.

