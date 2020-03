Championne de France avec son club lyonnais de LDLC ASVEL, Julie Allemand dispute cette année sa troisième saison avec Lyon. C'est la meneuse des Belgian Cats qui se sont qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo lors du tournoi d'Ostende début février. Indiana Fever avait déjà marqué son intérêt lors de la draft de 2016 où elle fut choisie au troisième tour, mais dispose à présent d'un nouveau coach Marianne Stanley.

Julie Allemand a ainsi décidé de faire le grand saut vers les Etats-Unis et opère le même choix qu'Emma Meesseman qui va retourner à Washington Mystics cet été pour préparer les Jeux Olympiques avec la Belgique et revenir ensuite aux Etats-Unis après l'épisode olympique (du 27 juillet au 9 août).

La saison WNBA s'étend du 15 mai au 20 septembre pour ce qui concerne le championnat régulier. Le premier match d'Indiana Fever est prévu le 15 mai, mais Julie Allemand devrait rejoindre sa nouvelle équipe après les playoffs du championnat de France (dont le 5e match de la finale est programmé le 1er juin) avec Lyon qui disputera aussi la finale de la Coupe de France le 25 avril à Paris. La trêve olympique en WNBA s'étend du 11 juillet au 13 août.

Meilleure meneuse du championnat de France l'an dernier et dans le cinq majeur de la Ligue française, Julie Allemand poursuit sur sa lancée cette saison avec une moyenne de 8,1 points et 5,4 assists en Euroligue où Lyon s'est qualifié pour les quarts de finale pour sa première participation. En France, elle affiche 9 pts et 5.1 passes décisives par match avec Lyon, leader de la Ligue.

Julie Allemand est la 6e Belge à tenter sa chance en WNBA. Emma Meesseman va entamer sa 7e saison en WNBA et a conquis le titre aux USA avec Kim Mestdagh (pour sa première saison) l'été dernier. Ann Wauters a disputé 9 saisons dans le championnat professionnel nord-américain avec un titre aussi conquis avec les Sparks de Los Angeles en 2016.

Hind Ben Abdelkader a participé au camp d'entraînement de pré-saison avec Chicago Sky ces deux dernières saisons sans être reprise dans le roster final. Il y a quelques années, Kathy Wambé avait aussi tenté l'expérience d'un camp, plus brièvement, à Detroit Shock qui l'avait draftée en 2002.

"JO et WNBA, mes deux plus grand rêves en un seul été, c'est magique"

Julie Allemand a signé un contrat à Indiana Fever et s'apprête à rejoindre la WNBA, le championnat professionnel nord-américain de basket, après sa saison en club avec Lyon, et ce pour la première fois de sa carrière. "Je pense que j'ai du mal à réaliser. Je me projette, je m'imagine plein de scènes, mais je ne réalise pas encore que je vais pouvoir vivre mon rêve", a confié la meneuse liégeoise, 23 ans, à l'Agence BELGA. "Mais je suis heureuse, c'est sûr et certain."

Le mois de février aura été faste pour la distributrice des Belgian Cats avec la qualification pour les JO de Tokyo lors du tournoi d'Ostende. "Ce que je ne réalise pas non plus encore, c'est que je vais vivre mes deux plus grands rêves en même temps, le même été, et ça, c'est magique."

Cela veut dire que la joueuse belge va en effet voir les échéances se succéder étant encore en lice aussi sur les trois fronts avec son club de Lyon. "Le choix n'était pas simple avec les JO cet été. Je vais devoir enchaîner. Je sais qu'il y aura de la fatigue, mais je pense que jouer contre et avec les meilleures joueuses du monde ne peut que me faire progresser, grandir, apprendre et donc me rendre meilleure pour les Jeux. C'est prendre un risque, c'est vrai, mais si on reste dans sa zone de confort tout le temps, je pense qu'on restera toujours au même niveau. J'ai envie de tenter ma chance. Je reste persuadée que, quoiqu'il arrive, j'en ressortirai grandie".

Lyon, en tête du championnat et qui veut reconduire son titre de champion de France, s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France et les quarts de finale de l'Euroligue. "Beaucoup de challenges encore, mais on n'a pas envie de choisir et d'en laisser tomber un, on l'a trop regretté la saison dernière avec l'Eurocoupe", puis ce sera la WNBA après la saison.

"C'est une nouvelle General Manager (Tamika Catchings, 40 ans, quadruple médaillée d'or olympique avec les USA, championne WNBA, 10 fois All-Star, ndlr) et le coach a changé. Je sais que cela va me convenir et cela fait également partie de mon choix."

Tout comme le fait d'avoir sondé Emma Meesseman. Marianne Stanley était assistante à Washington Mystics jusqu'à l'été dernier. "Avec un jeu plus à l'européenne et je sais qu'elle m'a suivi et qu'elle suit le basket belge. C'est important. Avoir le ressenti d'Emma et ce qu'elle en pensait m'a aussi éclairci la situation", a ajouté encore Julie Allemand.