La Ligue de diamant se réforme et ne comptera plus que 12 meetings

A partir de 2020, la Ligue de diamant se terminera par une, et non plus deux finales comme actuellement. On ne sait pas encore si cette finale se fera au Mémorial Van Damme de Bruxelles, qui accueille actuellement une des deux finales.

La nouvelle formule de la Ligue de diamant comprend douze meetings, au lieu de quatorze actuellement. Deux meetings devront donc disparaître du calendrier.

Le nombre de disciplines passera de 32 à 24. A noter que les courses disputées sur une distance supérieure à 3000 m ne seront plus au programme.

Ces dernières années, les deux finales de la Ligue de diamant se déroulaient à Zurich et à Bruxelles. Il n'y aura plus qu'une finale en 2020, mais l'IAAF n'a pas encore indiqué où elle se tiendra, ni quand.

L'IAAF compte aussi renforcer sa présence sur les réseaux sociaux et délocaliser certaines épreuves hors des stades, comme c'est le cas à Bruxelles avec le concours de lancer du poids organisé sur la Grand Place de Bruxelles.