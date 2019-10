"La licorne belge": comment Emma Meesseman est-elle devenue une des meilleures tireuses du monde?

Avant la finale WNBA, Emma Meesseman (26 ans) a reçu deux nouveaux surnoms : Emma Buckets et Emma Play-Offs. Parce qu'elle marque de plus en plus de paniers, souvent des trois points. Comment la joueuse de 1m92 est-elle devenue une des meilleures tireuses du monde ?

© Getty