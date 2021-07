L'année prochaine, un règlement technique totalement inédit sera mis en place. Initialement prévu pour la saison 2021, il avait été retardé d'un an par la pandémie de coronavirus.

La Formule 1 dévoilera jeudi le premier modèle grandeur nature de la monoplace 2022 au cours d'un événement de lancement spécial online organisé en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne. "Un événement de lancement dynamique qui emmènera les fans dans un voyage à travers les époques avant d'arriver à la voiture de course la plus futuriste de tous les temps", a expliqué la Formule 1 dans un communiqué lundi.

L'année prochaine, un règlement technique totalement inédit sera mis en place. Initialement prévu pour la saison 2021, il avait été retardé d'un an par la pandémie de coronavirus. Les changements incluent notamment le remplacement des traditionnelles roues 13 pouces par des roues 18 pouces, la réintroduction de l'effet de sol pour la première fois depuis son bannissement dans les années 1980, et la standardisation de certaines pièces.

La Formule 1 a ajouté que les fans bénéficieraient d'explications de la part d'experts à propos du design de la voiture au cours de l'événement de lancement. Ce week-end, le Grand Prix de Grande-Bretagne sera également le théâtre des premières qualifications sous le format "sprint" en Formule 1.

La Formule 1 dévoilera jeudi le premier modèle grandeur nature de la monoplace 2022 au cours d'un événement de lancement spécial online organisé en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne. "Un événement de lancement dynamique qui emmènera les fans dans un voyage à travers les époques avant d'arriver à la voiture de course la plus futuriste de tous les temps", a expliqué la Formule 1 dans un communiqué lundi. L'année prochaine, un règlement technique totalement inédit sera mis en place. Initialement prévu pour la saison 2021, il avait été retardé d'un an par la pandémie de coronavirus. Les changements incluent notamment le remplacement des traditionnelles roues 13 pouces par des roues 18 pouces, la réintroduction de l'effet de sol pour la première fois depuis son bannissement dans les années 1980, et la standardisation de certaines pièces. La Formule 1 a ajouté que les fans bénéficieraient d'explications de la part d'experts à propos du design de la voiture au cours de l'événement de lancement. Ce week-end, le Grand Prix de Grande-Bretagne sera également le théâtre des premières qualifications sous le format "sprint" en Formule 1.