De sa victoire en octobre 2019 à son combat attendu samedi au stade roi Baudouin, Ryad Merhy aura du attendre avant de pouvoir défendre un titre de champion du monde WBA de boxe des lourds-légers.

Le championnat du monde WBA de boxe des lourds-légers (- 90,719 kg), qui va opposer le tenant du titre Ryad Merhy (28 ans, 29 victoires dont 24 avant la limite, 1 défaite), à son (nouveau) challenger chinois Zhaoxin Zhang (25 ans, 10 victoires, dont 6 par k.o, 1 défaite et 1 nul), champion WBC (World Boxing Council) asiatique de la catégorie, samedi au Stade Roi Baudouin à Bruxelles, est l'épilogue d'une comédie en sept actes dont la première strophe a été écrite il y a près de deux ans.

ACTE I - Dôme de Charleroi, 19 octobre 2019. Ryad Merhy met le Hongrois Imre Szello k.o au 7e round. Il est champion du monde interim, et premier challenger du Kazakh Beibut Shumenov, le champion empêché par une blessure. Chacun est censé donner la chance à l'autre, de devenir ou de redevenir l'unique champion.

ACTE II - Las Vegas 28 janvier 2021: La World Boxing Organisation juge que l'immobilisme de Shumenov, un protégé de Don King, a assez duré, et déchoit le Kazakh de son titre qu'il avait abusivement gelé. Merhy est débarrassé de l'encombrant "interim". Il est enfin l'unique détenteur de la ceinture WBA, à charge pour lui de la remettre en jeu contre le Cubain Yuniel Dorticos (35 ans, 24 victoires, dont 22 avant la limite, 2 défaites), l'officiel challenger numéro un. ACTE III - A la suite de diverses négociations entre les parties concernées, dont les détails mériteraient sans doute d'être connus, il est convenu que Dorticos passera son tour au profit du Sud-Africain Kevin Lerena (29 ans, 26 victoires dont 13 avant la limite, 1 défaite), tenant du titre IBO (International Boxing Organization), qui sera également en jeu. La date et le lieu sont fixés: le 17 juillet à Bruxelles, sans plus de précisions.

ACTE IV - 15 juin 2021: La Ville de Bruxelles confirme que le combat Merhy - Lerena sera disputé au Palais 12 du Parc des Expositions, devant 2.500 spectateurs.

ACTE V - 19 juin 2021: Les assouplissements en vigueur à partir du 27 juin, annoncés par le Comité de Concertation (Codeco), permettent de délocaliser le championnat du Palais 12 du Parc des Expositions, au Stade Roi Baudouin, où il se disputera en extérieur dans l'enceinte des Diables Rouges, 73 ans après le mémorable championnat d'Europe des poids moyens Cyrille Delannoit-Marcel Cerdan, qui avait vu notre compatriote détrôner le futur champion du monde et légende du sport français, le 23 mai 1948.

ACTE VI - 21 juin 2021: Coup de théâtre ! Kevin Lerena se blesse grièvement à la main (fracture et déchirure du tendon ECU) à l'entraînement, et est contraint de déclarer forfait. Il sera opéré au lieu de se dresser face à Merhy. On notera que le tenant du titre déclarera plus tard ne pas avoir été très étonné par le renoncement de son challenger. ACTE VII - Le remplaçant de Lerena est le Chinois Zhaoxin Zhang, champion WBC (World Boxing Council) asiatique, annoncé comme un "géant chinois" dans le communiqué des organisateurs (12 rounds Promotion). Seule la ceinture WBA (World Boxing Association) du Belge sera en jeu lors de ce combat. Premier coup de gong samedi à 22h30.

