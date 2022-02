Les Jeux Olympiques d'hiver se déroulent selon des règles strictes en matière de coronavirus. Tous les participants des Jeux olympiques d'hiver sont complètement séparés de la population chinoise qu'il s'agisse des athlètes, de leurs accompagnateurs ou des journalistes.

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Pékin ont signalé 21 nouveaux cas de coronavirus vendredi, alors que l'ouverture officielle des Jeux se déroulera dans la soirée.

Quatorze personnes qui arrivaient en Chine ont été testés positives jeudi, a annoncé le comité d'organisation. Sept autres infections ont été enregistrées chez des personnes déjà présentes dans la bulle olympique. Parmi ces nouvelles infections, on retrouvait neuf athlètes ou membres de délégations. Ces nouveaux chiffres portent le nombre total d'infections au Covid-19 détectées aux JO d'hiver de Pékin à 308 depuis le 23 janvier.

Les Jeux Olympiques d'hiver se déroulent selon des règles strictes en matière de coronavirus. Tous les participants des Jeux olympiques d'hiver sont complètement séparés de la population chinoise qu'il s'agisse des athlètes, de leurs accompagnateurs ou des journalistes. Pour détecter les infections le plus rapidement possible, chaque participant doit se soumettre quotidiennement à un test PCR, après un premier test effectué à l'arrivée en Chine.

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Pékin ont signalé 21 nouveaux cas de coronavirus vendredi, alors que l'ouverture officielle des Jeux se déroulera dans la soirée. Quatorze personnes qui arrivaient en Chine ont été testés positives jeudi, a annoncé le comité d'organisation. Sept autres infections ont été enregistrées chez des personnes déjà présentes dans la bulle olympique. Parmi ces nouvelles infections, on retrouvait neuf athlètes ou membres de délégations. Ces nouveaux chiffres portent le nombre total d'infections au Covid-19 détectées aux JO d'hiver de Pékin à 308 depuis le 23 janvier. Les Jeux Olympiques d'hiver se déroulent selon des règles strictes en matière de coronavirus. Tous les participants des Jeux olympiques d'hiver sont complètement séparés de la population chinoise qu'il s'agisse des athlètes, de leurs accompagnateurs ou des journalistes. Pour détecter les infections le plus rapidement possible, chaque participant doit se soumettre quotidiennement à un test PCR, après un premier test effectué à l'arrivée en Chine.