La breakdance, l'escalade, le surf et le skateboard proposés comme sports invités en 2024

Le choix de ces sports répond au souhait des organisateurs de "se connecter aux sports qui cartonnent partout dans le monde pour apporter aux Jeux une dimension plus urbaine, plus sport de nature, plus artistique", a souligné Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, lors d'une présentation dans le quartier de la Défense à Paris.

Ces sports ne sont pas encore assurés d'être présents. Le choix doit être validé par la session du CIO de Milan en septembre 2019. La décision définitive sera prise par la commission exécutive du CIO en décembre 2020.

Dix-neuf sports au total espéraient être repris par les organisateurs parisiens (COJO). Parmi eux figuraient le squash, le billard, la pétanque, les échecs, la voltige aérienne (en salle), le karaté, le baseball, le wakeboard, le kart électrique, la pelote basque et le bowling.

Cinq sports ont été ajoutés aux 28 sports traditionnels au programme des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : le baseball/softball, l'escalade, le karaté, le skateboard et le surf. Ils représenteront ensemble 18 épreuves et réuniront 474 athlètes.