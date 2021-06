Les champions du monde et d'Europe en titre cèderont leur place aux Australiens

Petite défaite, grands effets pour les Red Lions, battus d'un but (1-2) dimanche par l'Angleterre dans le cadre de leur 2e journée de l'Euro d'Amsterdam. Les champions du monde et tenants du titre continental ne peuvent en effet plus être nommés N.1 mondiaux puisqu'ils ont été dépassés par l'Australie au nouveau classement mondial publié lundi par la FIH. Les Red Panthers gagnent quant à elles une place après leur partage 1-1 avec l'Allemagne et sont désormais 11e.

Un nouveau système de classement

Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau système de classement mondial est d'application. Le "ranking" est depuis lors déterminé après chacun des matches internationaux et est basé sur le résultat de la rencontre, avec au final des points perdus ou gagnés pour chaque intervenant tout en tenant compte de l'écart entre les équipes et l'importance de l'évènement.

Deux défaites qui coûtent cher

L'équipe messieurs belge paye donc comptant ces deux dernières défaites: 0-4 en Pro League devant les Pays-Bas la semaine dernière et 1-2 dimanche contre l'Angleterre qui lui coûte 90 points. Au classement l'Australie, qui a très peu joué ces derniers mois, passe en tête avec 2.496 unités, devant la Belgique (2.446) et les Pays-Bas (2.294). Chez les dames, les Pays-Bas dominent toujours le classement avec 2.772 points, devant l'Argentine (2.235) et l'Australie (2.117). La Belgique est 11e, avec 1.588 points.

