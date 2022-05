Il a débuté mercredi dans la Gare Maritime de Tour et Taxis et se terminera ce dimanche 8 mai. A noter que la meilleure joueuse belge présente sur la compétition sera désormais soutenue par une marque automobile espagnole qui soutient déjà des grands noms du football tels Marc-André ter Stegen et Alexia Putellas.

Pour la première fois de son histoire, la Belgique accueille une manche du World Padel Tour, le circuit mondial de padel, sport dérivé du tennis, avec le Brussels Padel Open qui a débuté mercredi dans la Gare Maritime de Tour et Taxis. "Via ce tournoi, nous espérons créer des vocations pour le padel en Belgique", a confié Vincent Laureyssens, président de l'organisation du tournoi, mercredi lors d'une conférence de presse.

Ces dernières années, le padel n'a cessé de grandir en Belgique. À l'heure actuelle, on recense 330 clubs, 1.313 terrains et un peu plus de 22.000 joueurs en compétition sur l'ensemble du royaume. "Le padel est devenu le quatrième sport le plus important de notre région", a assuré Gijs Kooken, CEO de Tennis Vlaanderen.

"Le travail avec les fédérations est très important", a ajouté M. Laureyssens. "Je remercie Tennis Vlaanderen et l'AFT pour leur collaboration dans l'organisation de ce tournoi. Si nous voulons de grands champions belges d'ici 20 ans, il faut avoir les installations nécessaires. C'est pourquoi les fédérations sont importantes. Nous ne pouvons pas réussir sans elles."

Toute la semaine, les meilleurs joueurs et joueuses du monde seront présents à Bruxelles. L'occasion pour le public belge de venir voir ce qui se fait de mieux. "Nous attendons entre 30.000 et 50.000 personnes sur les cinq jours. Il se passe quelque chose d'unique. Via ce tournoi, nous espérons créer des vocations pour le padel en Belgique et avoir de jeunes stars belges dans les années à venir. Nous espérons qu'il y aura un avant et un après", a conclu Vincent Laureyssens.

Le Brussels Padel Open se termine le dimanche 8 mai.

Une marque automobile espagnole va soutenir la meilleure joueuse belge

CUPRA va soutenir Helena Wyckaert, la meilleure joueuse de padel de Belgique et, figure de proue de ce sport dans notre pays. L'Anversoise s'est mise au padel depuis six ans. Depuis, elle n'a cessé de progresser et occupe aujourd'hui la 85e place au classement mondial. Wyckaert participera aujourd'hui à son premier match au Circus Brussels Padel Open sur le coup de 17 heures en en compagnie de la joueuse madrilène Monica Gomez.

CUPRA est également le partenaire officiel de Padel by Tennis Vlaanderen et n'est pas uniquement réputé pour ses voitures de sport. Les racines espagnoles de la marque y sont clairement pour quelque chose puisque CUPRA n'a jamais caché sa passion pour le padel en particulier et pour le sport en général. Parmi d'autres sportifs de haut niveau qu'elle sponsorise, l'on retrouve, Marc-André ter Stegen, le gardien du FC Barcelone, Adam Peaty, le nageur britannique triplement médaillé d'or aux Jeux olympiques et Alexia Putellas, le Ballon d'or féminin. La meilleure joueuse de padel de Belgique sera donc bien entourée en rejoignant cette belle liste d'ambassadeurs.

"Nous sommes heureux d'accueillir Helena Wyckaert dans notre écurie. En tant que nouvelle marque automobile dotée d'un caractère contemporain et sportif, nous voulons avec elle soutenir l'essor de la pratique du padel. Ces dernières années, ce sport a vu sa popularité croître fortement. On n'a pas seulement enregistré une augmentation du nombre de joueurs, mais aussi de courts et de clubs. Au cours des prochaines années, ce sport va se professionnaliser avec davantage de tournois et de joueurs professionnels.", explique Aurélie Vanneste, directrice des marques SEAT et CUPRA chez D'Ieteren.

"Je me réjouis de collaborer avec l'équipe de CUPRA à la popularisation du padel en Belgique. Je rêve d'atteindre le top 30 mondial d'ici quelques années", indique Helena Wyckaert. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en gestion sportive, la joueuse belge a vécu deux ans à Madrid pour se concentrer sur le padel.

