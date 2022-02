La sauteuse en hauteur ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a suscité la controverse dans son pays l'été dernier après avoir été photographiée en compagnie de la championne olympique russe Maria Lasitskene.

Le ministre ukrainien des sports a conseillé à ses athlètes olympiques participant aux JO de Pékin de ne pas s'approcher des athlètes russes. Les entraîneurs aussi doivent "ne pas se tenir près des athlètes russes et ne pas prendre de photos", a déclaré le ministre Vadim Gutzeit dans une interview au journal en ligne Tribuna.com. Les tensions entre l'Ukraine et la Russie ont augmenté sensiblement ces derniers temps.

Ancien champion olympique de sabre (par équipes à Barcelone en 1992), Gutzeit précise qu'il n'est pas interdit aux athlètes de son pays de se rapprocher des Russes, mais il le leur déconseille.

Selon les médias, les athlètes ukrainiens ont également été priés de ne pas donner d'interviews en russe. La sauteuse en hauteur ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a suscité la controverse dans son pays l'été dernier après avoir été photographiée en compagnie de la championne olympique russe Maria Lasitskene.

La Russie et l'Ukraine sont engagées dans un conflit très tendu concernant l'éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. La Russie s'y oppose fermement et craint que l'alliance n'acquière une trop grande influence en Europe de l'Est. Les États-Unis ont envoyé plusieurs milliers de soldats en Europe orientale au cas où la Russie attaquerait son voisin.

