Au bout du suspense, dans un match très disputé, les Belges se sont inclinées d'un point face aux Japonaises.

Pour les Belgian Cats, les quarts de finale des Jeux olympiques se sont avérés infranchissables. Le Japon, pays hôte, s'est imposé de justesse à Saitama, au terme d'un thriller, 86-85.

Au coup de sifflet final, on s'est rendu compte que les basketteuses belges avaient raté une occasion unique de remporter une médaille olympique. Après le tirage au sort favorable en phase de groupes et un quart de finale contre le Japon (pas un top absolu comme les États-Unis), il y avait beaucoup d'espoir de voir les Cats en demi-finale. "C'est définitivement une occasion manquée, c'est pourquoi nous sommes si déçus", a reconnu l'entraîneur national Philip Mestdagh. "Il faut d'abord se qualifier pour les Jeux olympiques. Ensuite, on commence par un exploit contre l'Australie et on termine le boulot contre Porto Rico. Nous avons laissé filer contre la Chine, c'est vrai, mais c'était peut-être encore mieux de rencontrer le Japon en quart de finale."

"Le sentiment d'avoir un truc à réaliser était bien présent dans le groupe mais nous ne le concrétisons pas", a poursuivi Mestdagh. "Si nous gagnons aujourd'hui, on évite les États-Unis et on affronte l'Espagne ou la France, deux équipes qui sont jouables pour nous. L'objectif était les quarts de finale mais maintenant nous rentrons chez nous déçus. Nous nous devons d'être sévères avec nous-mêmes."

Ann Wauters, qui dit au revoir au sport de haut niveau après une carrière impressionnante au terme de ces Jeux, n'a pas eu de dernière opportunité de montrer son talent contre le Japon en raison des conditions de match. Philip Mestdagh le regrette. "Elle a eu une carrière fantastique. Malheureusement, je n'ai pas pu lui dire au revoir comme il se doit aujourd'hui. Elle aurait pu revenir sur le terrain contre l'Espagne ou la France. Elle méritait bien des applaudissements. Sans elle, l'histoire du basket féminin en Belgique ne serait pas la même aujourd'hui."

LES JAPONAISES BRILLANTES A 3 POINTS

Les Belgian Cats ont été éliminées en quarts de finale du tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques de Tokyo mercredi à la Super Arena de Saitama battues sur le fil 86 à 85 (mi-temps: 41-42) par le Japon.

Le 'big three' a pourtant été rendez-vous avec Emma Meesseman (25 pts, 11 rebonds, 6 assists), Julie Allemand (11 pts, 8 assists) et Kim Mestdagh (24 pts, 7 rebonds), mais sur un panier à trois points d'Hayashi à 15 secondes de la fin, le Japon s'est qualifié pour les demi-finales.

Le premier quart voyait un chassé-croisé entre les deux formations où l'écart ne dépassera pas trois unités pour les Belgian Cats (10-13) et quatre pour les Japonaises (17-13) au moment des premières rotations toujours très délicates côté belge. Le premier quart temps était sifflé à 19-16 pour le Japon. Les Japonaises resserraient leur défense creusant un premier écart à 30-18 à la 13e sur deux paniers à trois points de suite de Miazawa. Philip Mestdagh au temps mort devait réagir. Message reçu par Kim Mestdagh, Emma Meesseman et Julie Allemand aux assists et à trois points pour revenir à 30-28 au quart d'heure.

La réussite à distance côté belge avec Delaere et Kim Mestdagh permettait aux Belges de prendre l'avantage 35-37 (18e). Kim Mestdagh retrouvait son potentiel offensif pour inscrire 15 points (dont un 4/6 à trois points) avant la pause. C'était 37-40 à 90 secondes de la mi-temps sifflée à 41-42 pour les Belges avec notamment 7 à 20 partiel. La grosse défense belge à la reprise et la main chaude de Kim Mestdagh permettaient aux Belgian Cats de faire la course en tête (43-51).

Malgré un big three Messeman-Allemand-Mestdagh en forme, les Belgian Cats ont souffert face à l'efficacité des Japonaises aux trois points. © iStock

L'écart grimpait même à 13 unités avec un trio Kim Mestdagh-Meesseman-Allemand dans tous les bons coups (45-58). Toujours en délicatesse avec ses rotations, la Belgique voyait le Japon revenir à 55-60 (27e). Heureusement, Meesseman alignait les paniers et la Belgique passait devant à la demi-heure (61-68). L'adresse à trois points des Japonaises restait le principal danger pour les Belgian Cats.

Mika Takada égalisait sur une nouvelle bombe, la 10e du match (72-72) avec 6 minutes à jouer. Les deux équipes rivalisaient dans cet exercice (75-75) à 4:30 de la fin. Kim Mestdagh poursuivait sa moisson (75-78) et le money-time s'annonçait tendu. Une faute volontaire de Vanloo remettait le Japon à égalité (81-81) à deux minutes du terme.

Raman et Takada se donnaient la réplique (83-83) à 39 secondes du terme. Hayashi, à trois points, donnait un point d'avance au Japon à 15 secondes du terme après deux lancers de Julie Allemand (86-85). La dernière possession belge voyait un tir manqué de Kim Mestagh et la fin du rêve pour les Belgian Cats.

Le Japon, qui avait aligné 14 paniers sur 33 (pour 11/23 à la Belgique) jouera en demi-finale vendredi (13h00, heure belge) contre le vainqueur du choc entre l'Espagne et la France. L'autre demi-finale vendredi (6h40 heure belge) mettra en scène les États-Unis à la Serbie.

Les Américaines ont dominé l'Australie pour ajouter une 53e victoire de suite à leur série aux Jeux Olympiques sur la route d'une 7e médaille d'or d'affilée. Les Serbes, championnes d'Europe et médaillée de bronze à Rio en 2016, ont terminé par un 12-0 leur quart de finale face à la Chine l'emportant 77 à 70.

