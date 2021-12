Le championnat NBA de basket se poursuit alors que le Covid a refait son apparition au sein des effectifs de plusieurs équipes. Les Chicago Bulls ont ainsi vu deux de leurs matchs reportés parce qu'ils ne pouvaient pas aligner un minimum de huit joueurs, et mardi six joueurs des Brooklyn Nets, dont la star James Harden, ont été mis sur la touche et isolés en raison des mesures sanitaires liée à la pandémie.

Le champion en titre Milwaukee est aussi privé de sa star le Grec Giannis Antetokounmpo, placé à l'isolement en raison des protocoles anti-Covid. A cela s'ajoutait l'absence de Khris Middleton, toujours blessé. Les Bucks ont néanmoins réussi à battre Indiana 114-99. Le champion olympique Jrue Holiday a marqué 26 points. Milwaukee a infligé un 21-0 à son adversaire dans le quatrième quart-temps pour s'imposer face aux Pacers, privés de leur entraîneur Rick Carlisle, lui aussi testé positif.

"Je suis inquiet", a déclaré Doc Rivers, l'entraîneur des Philadelphia 76ers, avant la défaite de son équipe à domicile 96-101-96 contre Miami. "Je vois (des cas dans) le football (américain, ndlr), le hockey et nous. Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans tout le pays et pas seulement dans le sport". Le Heat ne disposait que de dix joueurs mais cela a suffi. Le pivot remplaçant Dewayne Dedmon (10 pts, 14 rebs) a limité la vedette des Sixers Joel Embiid à un 5/13 aux tirs (17 pts).

Les Lakers avaient trois joueurs sur la touche après être entrés dans les protocoles anti-covid, mais leurs trois pions majeurs LeBron James (24 pts), Russell Westbrook (23 pts, 10 rebs, 9 ast) et Anthony Davis (20 pts, 12 rebs) étaient bien là. C'est pourtant le rookie Austin Reaves qui a été le héros des Lakers, arrachant la victoire en prolongation à Dallas (104-107). Il a marqué son 5e panier à trois points de la soirée dans les dernières secondes de la prolongation pour offrir aux Lakers leur troisième victoire de rang.

À Denver, Anthony Edwards a réussi 10 tirs à trois points, un record en carrière, inscrivant 38 points pour mener les Timberwolves du Minnesota à une victoire 107-124 à Denver. Gordon Hayward, de Charlotte, a lui inscrit 41 points, son meilleur total de la saison, offrant aux Hornets une large victoire 115-131 à San Antonio. La fin de match a été complètement folle entre Oklahoma City et La Nouvelle-Orléans. Alors que les deux équipes étaient à égalité (110-110) après l'égalisation à trois points de Shai Gilgeous-Alexander dans les dernières secondes, Devonte Graham a inscrit sur le buzzer un tir à trois points lancé à 18 mètres du panier, pour offrir la victoire aux Pélicans 110-113. Utah a remporté sa huitième victoire consécutive en battant les Los Angeles Clippers 124-103, porté notamment par Donovan Mitchell (27 points) et Rudy Gobert (20 pts, 17 rebs). Memphis continue à bien supporter l'absence de son meneur Ja Morant. Les Grizzlies ont gagné 103-113 à Portland. Les Blazers ont payé cher leurs dix pertes de ballon dans le premier quart d'heure qui ont rapporté douze points à leurs visiteurs. Memphis est un étonnant 4e à l'Ouest (18 v-11 d) et a gagné neuf de ses dix derniers matchs joués sans Morant.

