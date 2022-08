Cet été, l'ailier de 2m08 a disputé 4 matches lors de la ligue d'été de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, avec les Phoenix Suns.

L'international belge Vrenz Bleijenbergh, 21 ans, va continuer sa carrière à Ostende, a annoncé lundi le club de basket, onze fois champion de Belgique en titre.

Cet été, l'ailier de 2m08 a disputé 4 matches lors de la ligue d'été de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, avec les Phoenix Suns. Limité à moins de 6 minutes par match (0.8 point, 1.3 rebond, 0.3 passe), Vrenz Bleijenbergh n'est pas parvenu à concrétiser cette occasion en un contrant dans la grande ligue.

Il va donc retrouver le championnat de Belgique, lui qui a évolué pendant 14 ans chez les Giants d'Anvers, des catégories d'âges à l'équipe première. Capable de jouer aux postes 2 et 3, il avait été élu Rising Star (étoile montante, ndlr) du championnat belge en 2020-2021.

En 2021, Bleijenbergh s'était inscrit à la draft NBA, soirée annuelle de recrutement par les franchises de jeunes talents, mais n'avait pas été sélectionné. La saison dernière, il a d'abord évolué au Bétis Séville en Espagne avant de rejoindre l'équipe de G-League, l'antichambre de la NBA, de Chicago, les Windy City Bulls.

Avec l'équipe nationale, dirigée par Dario Gjergja, son coach à Ostende également, Bleijenbergh disputera deux rencontres qualificatives à la Coupe du monde, le 25 août face à la Grande-Bretagne à la Mons.arena et le 28 août en Grèce. Il prendra ensuite part à l'Eurobasket.

La Belgique a été versée dans le groupe A qui se jouera à Tbilissi en Géorgie avec l'Espagne, le Monténégro, la Géorgie, la Turquie et la Bulgarie. Les joueurs de Dario Gjergja feront leur entrée le jeudi 1er septembre contre la Géorgie (19h00).

L'international belge Vrenz Bleijenbergh, 21 ans, va continuer sa carrière à Ostende, a annoncé lundi le club de basket, onze fois champion de Belgique en titre. Cet été, l'ailier de 2m08 a disputé 4 matches lors de la ligue d'été de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, avec les Phoenix Suns. Limité à moins de 6 minutes par match (0.8 point, 1.3 rebond, 0.3 passe), Vrenz Bleijenbergh n'est pas parvenu à concrétiser cette occasion en un contrant dans la grande ligue. Il va donc retrouver le championnat de Belgique, lui qui a évolué pendant 14 ans chez les Giants d'Anvers, des catégories d'âges à l'équipe première. Capable de jouer aux postes 2 et 3, il avait été élu Rising Star (étoile montante, ndlr) du championnat belge en 2020-2021. En 2021, Bleijenbergh s'était inscrit à la draft NBA, soirée annuelle de recrutement par les franchises de jeunes talents, mais n'avait pas été sélectionné. La saison dernière, il a d'abord évolué au Bétis Séville en Espagne avant de rejoindre l'équipe de G-League, l'antichambre de la NBA, de Chicago, les Windy City Bulls. Avec l'équipe nationale, dirigée par Dario Gjergja, son coach à Ostende également, Bleijenbergh disputera deux rencontres qualificatives à la Coupe du monde, le 25 août face à la Grande-Bretagne à la Mons.arena et le 28 août en Grèce. Il prendra ensuite part à l'Eurobasket. La Belgique a été versée dans le groupe A qui se jouera à Tbilissi en Géorgie avec l'Espagne, le Monténégro, la Géorgie, la Turquie et la Bulgarie. Les joueurs de Dario Gjergja feront leur entrée le jeudi 1er septembre contre la Géorgie (19h00).