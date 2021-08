Trayvon Bromell qui a couru le 100 m en 9.77 secondes cette année avait manqué la finale olympique. Son compatriote Fred Kerley, vice-champion olympique, sera aussi de la partie.

Le Mémorial Van Damme a annoncé lundi la présence le 3 septembre au stade Roi Baudouin de l'homme le plus rapide de l'année: l'Américain Trayvon Bromell. Son compatriote Fred Kerley vice-champion olympique du 100 mètres à Tokyo disputeront l'hectomètre à Bruxelles.

Le 10 juillet dernier lors d'un meeting à Miramar, en Floride, Bromell a couru en 9.77 secondes. Un mois plus tard, l'Américain de 26 ans faisait figure de grand favori du 100 mètres des Jeux Olympiques, mais a toutefois manqué d'une milliseconde une place en finale à Tokyo.

Bromell a l'occasion de prouver sur la piste rapide du Stade Roi Baudouin qu'il n'est pas pour rien le septième sprinter le plus rapide de tous les temps. Fred Kerley. Lui aussi dispute une grande saison, avec notamment un chrono de 9.84 qui lui a permis de prendre la médaille d'argent à Tokyo, soit son premier grand résultat international sur 100 mètres. Ces dernières années, Kerley a en effet surtout brillé sur 400 mètres. Il avait ainsi terminé troisième du tour de piste il y a deux ans lors des Mondiaux de Doha, où il s'adjugea en outre la médaille d'or avec le relais américain du 4x400 mètres.

Avec la venue de Kerley à l'Allianz Mémorial Van Damme, le nombre de médailles olympiques de Tokyo présents à Bruxelles passe désormais à 33.

