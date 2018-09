L'exploit des Belgian Cats, en quarts de finale (et les réactions)

Les Belgian Cats terminent ainsi premières de leur groupe et accèdent directement aux quarts de finale sans passer par les barrages. Emma Meesseman (19 pts, 8 rbds), à une seconde du terme, aura inscrit le panier décisif qui propulse la Belgique dans le top 8 mondial au terme d'un scénario incroyable, alors que Kim Mestdagh a fini à 21 points au compteur.

L'Espagne alignait pourtant l'un de ses meilleurs cinq de base au départ avec côté belge un cinq traditionnel composé de Allemand, Delaere, Kim Mestdagh, Linskens et Meesseman.

Malgré les coups d'Alba Torrens (16 pts), la Belgique restait au contact, bien en réussite à distance (14-13 à la 6e) alors que Linskens était déjà comptée à deux fautes depuis la 2e minute. Dans un match assez débridé, les Belges, bien rentrées dans le match, passaient même devant à la 10e.

Les filles de Philip Mestdagh gardaient le bon bout pour mener toujours 25-20 à la 13e. Les Belges flirtaient avec cette barre de 8 points qui leur offrirait la première place du groupe et un billet pour les quarts de finale. Annoncée sur le banc toute la rencontre, Ann Wauters montait au jeu dès avant la mi-temps et faisait 34-27 à la 18e. Avec une Emma Meesseman (déjà 11pts, 6 rebonds en première période) nettement plus en réussite que dimanche, la Belgique franchissait la mi-temps avec 7 points d'avance 39 à 32.

Un 6-0 assurait même une avance de 13 unités pour les Belges à la reprise. Astou N'Dour alignait deux paniers mais l'intérieure espagnole était comptée à 4 fautes (46-36, 23e). Julie Vanloo ajoutait une bombe côté belge (49-38, 24e) et les Belgian Cats tenaient toujours les rênes du match obligeant l'Espagne à courir derrière le score. Le ballon circulait à merveille côté belge avec Kim Mestdagh à la conclusion et par deux fois de suite (56-42 27e).

L'écart se montait même à 15 unités à la demi-heure (61-46), un scénario incroyable qui se poursuivait dans le dernier quart. Emma Meesseman provoquait la 5e faute d'Astou N'Dour et fixait à 63-47 au marquoir dans une énorme bronca. L'Espagne se rapprochait cependant à l'approche du money-time (63-52). La barre des 8 unités restait la référence. C'était encore 65-54 à cinq minutes du terme. Julie Allemand faisait 67-54 avec 3mn30 à jouer. Vanloo sortait pour 5 fautes à 2:19 du terme (69-58). Sur la ligne des lancers, l'Espagne revenait à 69-61.

Plus 8 pour les Belgian Cats. Temps mort de Philip Mestdagh à 64 secondes du terme. La dernière minute était tendue. L'Espagne faisait 70-63 ruinant les efforts belges à une seconde du terme.

Pour son 6e assist, Julie Allemand, sur la rentrée, servait Emma Meesseman qui profitait d'un écran de Kim Mestdagh. Meesseman fixait ainsi la marque à 72-63. Plus 9, la première place du groupe et un quart de finale vendredi contre le gagnant de Turquie/France.

Maturité des Belgian Cats

Si Emma Meesseman a inscrit le panier décisif à une seconde de la fin du duel face à l'Espagne pour le 3e et dernier match de poule, Julie Allemand, auteur de l'assist, son 6e du match, et Kim Mestdagh réalisant un écran parfait pour libérer l'intérieure flandrienne auront aussi été les protagonistes d'une dernière action qui qualifie les Belgian Cats pour les quarts de finale de la Coupe du monde de basket féminin à Tenerife.

"C'est tout simplement fantastique", a lâché Kim Mestdagh, l'ailière flandrienne, auteur encore de 21 points (3x3) mardi contre les Espagnoles après ses 23 unités (7x3) contre le Japon dimanche. "C'était le parfait scénario avec ce panier à la dernière seconde qui nous met dans le top 8 mondial. On s'était dit avant le match que l'on allait jouer pour gagner, et puis que l'on verrait comment cela se passerait. On a vu que l'Espagne a mis son meilleur cinq pour commencer. On s'est dit, ok, elles le jouent à fond, on va le jouer à fond aussi. On s'est battues durant 40 minutes avec ce résultat au bout. On avait peut-être manqué un peu de maturité à la fin contre le Japon. On a gagné en expérience contre l'Espagne. C'est historique pour la Belgique !"

Julie Allemand aussi n'en croyait pas ses yeux. Absente de l'Euro à Prague l'an dernier pour blessure, où les Belgian Cats ont conquis la médaille de bronze, la jeune meneuse liégeoise, 22 ans, distribue désormais le jeu des Belgian Cats.

"On s'était dit que s'il y avait une chance, on allait la saisir", a confirmé Julie Allemand, 3e au classement des assists de la Coupe du monde avec 5.3 passes décisives de moyenne par match. "On a vraiment bien débuté. A la reprise, l'Espagne a essayé de revenir. A la fin, cela se joue sur des détails. A une seconde du terme, même moi je me dis que c'est fini. Et j'avais beaucoup de pression pour faire la passe parce que Palau (la meneuse espagnole, ndlr) a des longs bras qu'elle agitait devant moi. Puis quand je vois Kim (Mestdagh) mettre l'écran et qu'Emma est toute seule et je me dis: 'c'est le moment fait lui la passe'. Elle met les deux points, c'est magnifique. C'est parfois dans des défaites que l'on apprend le plus aussi et après la déception du Japon, on a vu déjà aujourd'hui que l'on a grandi. On savait où l'on avait commis des erreurs, on a discuté et nous avons réussi à ne pas les reproduire aujourd'hui et au bout du compte cela fait une victoire de 8 points."