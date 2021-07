Le match contre la Grande-Bretagne se jouera pour du beurre. Mais les hommes de Shane McLeod pourraient en profiter pour tester certaines phases en vue de la suite du tournoi.

Assurés de terminer à la première place du groupe B du tournoi des Jeux Olympiques de Tokyo avant même l'issue de leur cinquième et dernier match de poule contre la Grande-Bretagne ce vendredi, les Red Lions savent désormais quel sera leur adversaire en quarts de finale du tournoi de hockey masculin.

Dimanche à 14h belges, la Belgique (FIH 2) défiera l'Espagne (FIH 9) pour une place dans le dernier carré, sur le terrain nord du Stade de hockey d'Oi. Les Espagnols ont terminé à la quatrième place du groupe A avec un bilan d'une victoire, deux partages et deux défaites. Vendredi, ils ont fait 1-1 contre l'Australie, qui a terminé première du groupe avec 13 points. Au dernier Euro, la Belgique s'était imposée 4-2 en phase de groupes. Les troupes de Shane McLeod défient la Grande-Bretagne dans leur dernier match de poule après des victoires contre les Pays-Bas (1-3), l'Allemagne (1-3), l'Afrique du Sud (9-4) et le Canada (9-1). Champions du monde, les Belges sont en quête d'un titre olympique qui leur avait échappé en 2016 à Rio, battus en finale par l'Argentine (4-2).

