Il avait aussi remporté le titre de champion de France avec Villeurbanne. En NBA, il a porté les couleurs d'Atlanta, de Minnesota et d'Orlando avant de devenir un globe-trotter.

Le basketteur Adreian Payne, passé par Villeurbanne, avec lequel il a remporté le Championnat de France en 2019 et qui comptait une centaine de matchs en NBA, est mort à 31 ans lundi lors d'une fusillade en Floride, a annoncé la police d'Orlando.

"Le 9 mai à 1h37 du matin, les adjoints du shérif du Comté d'Orange ont répondu à un appel provenant du bloc 2500 d'Egret Shores Drive à Orlando, à propos d'une fusillade. Un homme, identifié comme étant Adreian Payne, né le 19 février 1991, a été touché par balle et déclaré mort à l'hôpital", indique le communiqué des autorités locales diffusé sur Twitter.

La police a ajouté que le tireur présumé, âgé de 29 ans, qui est resté sur les lieux, a été placé en détention pour meurtre au premier degré. Aucune information n'a été communiquée au sujet du mobile de ce drame. Ancienne star du basket universitaire, quand il jouait pour Michigan State, Adreian Payne, qui évoluait aux postes d'ailier fort et pivot, avait été drafté en 2014, en 15e position par les Atlanta Hawks sans s'y imposer.

Son parcours a fait de lui un globe-trotter, passé ensuite par Minnesota (2014-2017), Orlando (2018), la Grèce, au Panathinaikos (2018 et 2019) avec un aller-retour par la Chine entre-temps (Nanjing), avant de jouer deux saisons avec Villeurbanne en Elite (2019-2020). Payne avait ensuite rejoint l'équipe turque d'Ormanspor, puis celle, lituanienne, d'Utena, avant de rentrer aux États-Unis où il était sans club.

