Les règles vaudront pour les athlètes vivant en Ukraine, pas pour ceux qui habitent et s'entraînent à l'étranger.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a assoupli ses règles en termes de contrôle antidopage pour les sportifs ukrainiens après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé l'AMA mardi.

"En ce qui concerne les contrôles, l'AMA comprend que les tests en Ukraine ne sont actuellement pas possibles. Les contrôles des sportifs ukrainiens qui s'entraînent ou habitent à l'étranger peuvent et doivent continuer, si possible d'une manière sûre et appropriée", a précisé l'instance.

L'AMA demande également aux organisations antidopage de se montrer plus souples en ce qui concerne les whereabouts, les règles de localisation des athlètes. "Les organisations qui s'occupent des whereabouts d'athlètes ukrainiens doivent contacter, si possible, ces athlètes pour déterminer s'il est approprié et possible de procéder à des mises à jour de leur localisation."

Les athlètes bélarusses et russes peuvent encore être testés mais l'AMA a mis en place des règles de sécurité.

