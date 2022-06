Ce choix du meneur de jeu de l'équipe newyorkaise pourrait avoir une influence sur la décision de Kevin Durant de rester ou de partir.

Le meneur star des Brooklyn Nets Kyrie Irving a annoncé lundi qu'il allait lever l'option pour rester une saison de plus au sein de la franchise NBA.

Le joueur avait deux jours pour lever cette option qui lui garantit un contrat de 37 millions de dollars (35 millions d'euros) pour une quatrième année chez les Nets. "Les gens normaux font avancer le monde, mais ceux qui osent être différents nous conduisent vers demain. J'ai pris ma décision de lever l'option. Rendez-vous à l'automne", a déclaré Irving à The Athletic.

Arrivé en 2019 en provenance des Boston Celtics, Irving (30 ans) n'a jamais réussi à briller chez les Nets. Le meneur américain, qui tourne depuis trois saisons à une moyenne de 27,1 points et 6 passes décisives par match, n'a disputé que 103 rencontres avec Brooklyn en raison de diverses blessures et son refus de se faire vacciner contre le Covid-19.

Le protocole sanitaire en vigueur à New York jusqu'en mars 2022 interdisait aux non-vaccinés de pénétrer dans une salle de sport. Qualifiés pour les play-offs cette saison, les Nets ont été balayés par les Celtics 4-0 au premier tour.

La décision d'Irving pourrait influer sur l'avenir de l'autre star de l'équipe, Kevin Durant, qui souhaitait attendre le choix de son coéquipier avant de décider de rester ou non à Brooklyn.

