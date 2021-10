Environ 95% des joueurs de NBA sont vaccinés contre le Covid-19. La Ligue a renoncé à rendre obligatoire la vaccination face au refus du syndicat des joueurs (NBPA) lors d'une réunion tenue en août

Le meneur des Nets Kyrie Irving, qui a fermement refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, a raté l'entraînement de son équipe mardi.

Irving s'est entraîné avec ses coéquipiers la semaine passée à San Diego mais n'a pu participer à leur séance à New York, suite au renforcement des mesures sanitaires anti Covid-19 mises en place par la ville. Pour lutter contre la pandémie, New York a mis en oeuvre de nouveaux protocoles de sécurité sanitaire qui n'autorisent pas les adultes non-vaccinés à prendre part aux entraînements ni aux matches.

Le joueur de 29 ans devra fournir la preuve d'au moins une injection de vaccin pour retrouver le parquet de la Barclays Center arena. "Rien de neuf", a déclaré son coach Steve Nash à l'entraînement mardi. "Nous le soutenons. Nous sommes là pour lui. Les choses changent. S'il y a une issue, nous sommes là pour lui."

Si Irving continue à fuir le sérum, il pourrait rater les matches à domicile de son équipe avec pour conséquence la perte de millions de dollars de salaire. "Je ne suis pas inquiet" a déclaré Nash. "Nous essayons juste de travailler chaque jour. Nous sommes venus aujourd'hui, nous avons fait une bonne séance, et on recommencera demain. C'est tout ce qui m'importe."

Le prochain match de pré-saison des Nets se jouera vendredi contre Milwaukee au Barclays Center. Leur première rencontre de saison régulière est prévue le 24 octobre contre Charlotte.

Environ 95% des joueurs de NBA sont vaccinés contre le Covid-19. La Ligue a renoncé à rendre obligatoire la vaccination face au refus du syndicat des joueurs (NBPA) lors d'une réunion tenue en août.

