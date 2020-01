Les experts légistes ont officiellement identifié mardi le corps du basketteur Kobe Bryant parmi les neuf sortis des débris de l'hélicoptère qui s'est écrasé voici deux jours sur une colline près de Los Angeles.

L'ex-star de la NBA, 41 ans, a pu être identifiée grâce à ses empreintes digitales, ainsi que trois autres personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil, dont les débris se sont éparpillés sur près de 200 mètres à la suite d'un choc "à grande vitesse", selon les enquêteurs de l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (NTSB).

Ces derniers avaient évoqué "une scène d'accident vraiment terrible". Ils ont annoncé mardi après-midi "en avoir fini sur le site", dont la responsabilité a été transférée à la police maintenant que les débris ont été rassemblés et évacués à des fins d'analyse.

Les experts ont notamment utilisé des drones pour ratisser le terrain, mais aussi tenter de "reproduire la trajectoire de l'hélicoptère", a expliqué lors d'une conférence de presse Jennifer Homendy, membre de la NTSB.

Les enquêteurs organisaient à présent différents interrogatoires, avec les contrôleurs aériens notamment, pour tenter de déterminer les circonstances du crash. Mais les investigations vont encore durer des semaines, a prévenu Mme Homendy, qui a évoqué un "rapport final" d'ici 12 à 18 mois.

Ni boîte noire ni alarme

De leur côté, les experts légistes du comté de Los Angeles examinaient les neuf corps extraits des débris pour les identifier formellement.

Outre Kobe Bryant, ils ont pu identifier deux hommes et une femme. Il s'agit de John Altobelli, 56 ans, entraîneur de baseball, mort dans le crash avec sa femme Keri et leur fille Alyssa selon des proches, et du pilote de l'hélicoptère, Ara Zobayan, 50 ans. La femme est Sarah Chester, 45 ans, qui se trouvait dans l'appareil avec sa fille Payton.

"Les enquêteurs travaillent encore à l'identification des cinq défunts restants", parmi lesquels la fille de Kobe Bryant, Gianna, âgée de 13 ans, qui se trouvait dans l'hélicoptère avec son père.

L'appareil, un Sikorsky S-76B, s'est écrasé peu avant 10H00 (18H00 GMT) dimanche, alors qu'un épais brouillard enveloppait la région. Il avait décollé de Newport Beach (environ 60 km au sud de Los Angeles), où résidait Kobe Bryant, en direction de la Mamba Academy, un centre sportif propriété de la star, situé à 135 km de là.

Autorités et experts semblent pour l'heure privilégier une manoeuvre accidentelle liée au brouillard plutôt que d'éventuels problèmes mécaniques.

L'appareil n'avait pas de boîte noire, car celle-ci n'était pas nécessaire sur ce type d'hélicoptère. Il n'était pas non plus muni d'une alarme d'altitude, comme la NTSB l'avait recommandé à plusieurs reprises à l'agence de l'aviation civile américaine, a rappelé Mme Homendy.

LeBron, Djoko et San Siro

La mort de la légende du basket, qui a joué durant 20 ans pour l'équipe des Lakers, a plongé Los Angeles et le monde sportif dans l'affliction.

Des centaines de fans ont continué mardi à venir se recueillir devant le Staples Center de Los Angeles, tandis que son successeur chez les Lakers, le "roi" LeBron James, a fini par exprimer sa peine lundi soir.

"Je ne suis pas prêt mais je me lance. Mec, je suis assis là, essayant d'écrire quelque chose mais chaque fois que j'essaye je recommence à pleurer juste en pensant à toi, à ta fille Gigi et à l'amitié, au lien, à la fraternité qui nous unissaient!", a-t-il écrit sur son compte Instagram, en mémoire au quintuple champion NBA, l'un des sept joueurs de l'histoire à avoir inscrit plus de 30.000 points durant sa carrière.

Le stade San Siro de Milan a lui aussi rendu hommage mardi soir à la star planétaire avant un match de Coupe d'Italie. Kobe Bryant avait passé une partie de son enfance en Italie, où son père, un basketteur professionnel, Joe Bryant, avait terminé sa carrière.

Le tennisman Novak Djokovic, en pleurs, a salué durant l'Open d'Australie la mémoire de son "mentor et ami" Kobe Bryant, "l'un des meilleurs athlètes de tous les temps".

Décision extrêmement rare, la NBA a annoncé le report du derby initialement prévu ce mardi au Staples Center, qui devait opposer les Lakers aux Clippers, l'autre franchise de Los Angeles.

