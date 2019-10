Kevin Borlée: "Enorme! Techniquement et tactiquement la course parfaite"

Kevin Borlée a enfin franchi la ligne d'arrivée d'un grand championnat mondial en 3e position offrant ainsi la médaille de bronze aux Tornados après cinq 4e places (4 aux Mondiaux et 1 aux JO) et trois 5e places (1 aux Mondiaux et 2 aux Jeux). Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée et Kevin Borlée ont toujours occupé la 3e place dans une course lancée par Jonathan Sacoor. "C'est énorme. Techniquement et tactiquement c'était parfait", souriait heureux le champion de Belgique.

© belga