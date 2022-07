A 28 ans, le natif de Yaoundé au Cameroun, est l'un des joueurs-vedettes de la NBA.

Le basketteur camerounais Joel Embiid a obtenu la nationalité française, selon un décret du 4 juillet publié dans le Journal officiel, ce qui ouvre la voie à sa possible intégration en équipe de France dans la perspective des Jeux olympiques 2024 de Paris.

Parmi les personnes qui "sont naturalisés Français, réintégrés dans la nationalité française et saisis par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents", figure EMBIID (Joel, Hans), né le 16/03/1994 à Yaoundé (Cameroun).

Embiid, 28 ans, est l'un des joueurs-vedettes de la NBA. Il a fait toute sa carrière dans le meilleur championnat de la planète depuis ses débuts en 2014 sous le maillot de Philadelphie où il tourne à des moyennes de 26 points et 11 rebonds par match. Le pivot des Sixers (2,13 m, 127 kg) a terminé meilleur marqueur de la dernière saison régulière avec une moyenne de 30,6 points par match, mais il a été perturbé par des blessures durant les play-offs et les Sixers ont été éliminés en demi-finale de conférence par Miami (4-2).

Il avait approché la Fédération française de basket-ball (FFBB) dès 2016, mais cela n'avait pas suscité l'enthousiasme générale parmi les joueurs français, vice-champion olympiques l'été dernier à Tokyo.

Fin juin, le manager général des Bleus Boris Diaw, lui-même ancien joueur NBA, avait indiqué qu'une naturalisation d'Embiid ne lui garantirait pas pour autant un accès direct à l'équipe de France. "Le jour où ce sera obtenu, ce sera un autre sujet de faire une sélection et de prendre les joueurs qui ont les capacités de porter cette équipe de France en restant dans l'état d'esprit du groupe", avait déclaré Diaw.

Lire aussi: Embiid

Le basketteur camerounais Joel Embiid a obtenu la nationalité française, selon un décret du 4 juillet publié dans le Journal officiel, ce qui ouvre la voie à sa possible intégration en équipe de France dans la perspective des Jeux olympiques 2024 de Paris. Parmi les personnes qui "sont naturalisés Français, réintégrés dans la nationalité française et saisis par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents", figure EMBIID (Joel, Hans), né le 16/03/1994 à Yaoundé (Cameroun). Embiid, 28 ans, est l'un des joueurs-vedettes de la NBA. Il a fait toute sa carrière dans le meilleur championnat de la planète depuis ses débuts en 2014 sous le maillot de Philadelphie où il tourne à des moyennes de 26 points et 11 rebonds par match. Le pivot des Sixers (2,13 m, 127 kg) a terminé meilleur marqueur de la dernière saison régulière avec une moyenne de 30,6 points par match, mais il a été perturbé par des blessures durant les play-offs et les Sixers ont été éliminés en demi-finale de conférence par Miami (4-2). Il avait approché la Fédération française de basket-ball (FFBB) dès 2016, mais cela n'avait pas suscité l'enthousiasme générale parmi les joueurs français, vice-champion olympiques l'été dernier à Tokyo. Fin juin, le manager général des Bleus Boris Diaw, lui-même ancien joueur NBA, avait indiqué qu'une naturalisation d'Embiid ne lui garantirait pas pour autant un accès direct à l'équipe de France. "Le jour où ce sera obtenu, ce sera un autre sujet de faire une sélection et de prendre les joueurs qui ont les capacités de porter cette équipe de France en restant dans l'état d'esprit du groupe", avait déclaré Diaw.