JO de la Jeunesse: Badr Achab décroche la médaille d'argent en taekwondo

Il s'agit de la troisième médaille belge dans ces JOJ 2018. La judoka Alessia Corrao avait décroché la première médaille belge en prenant le bronze en moins de 63 kg lundi dans le tournoi de judo. Simon Morssinkhof (sur Baral Ourika) et le Team Europe étaient montés le lendemain sur la deuxième marche du podium du concours de saut d'obstacles, disputé par équipes.

Ward Claeys, 16e à la barre fixe, s'est qualifié pour la finale du concours général de gymnastique artistique, prévue jeudi.

Les Belges avaient ramené cinq médailles de la 1e édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2010 à Singapour et six médailles quatre ans plus tard à Nankin.