Loena Hendrickx, mais surtout les médaillé(e)s Hanne Desmet et Bart Swings étaient au coeur de toutes les attentions au Ice Skating Center de Malines.

Deux jours après son triomphe pékinois, Bart Swings a toujours du mal à comprendre ce qui lui est arrivé. La Brabançon flamand, 31 ans, a profité pleinement des retrouvailles avec sa famille et ses amis lundi soir à l'Ice Skating Center de Malines. "Quand j'étais petit, je rêvais de cette médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est désormais réalité. C'est incroyable", a dit le Louvaniste.

null © belga

"Décrocher cette médaille d'or sur le départ groupé a toujours été mon grand objectif. Mais entre se fixer un objectif et le remplir, il y a une grande différence. Je me suis donné à fond et j'y suis parvenu, c'est fantastique. Je dois encore un peu m'y habituer", a avoué Swings. "Les jours avant la course ont été très éprouvants nerveusement. Vous vous faites tous les scenarios possibles dans votre tête. Il fallait rester calme pendant la course et j'y suis aussi parvenu. J'ai réalisé une très belle course sur les plans tactique et technique. J'ai dû faire des efforts lors de la poursuite mais j'ai quand même pu terminer le boulot au sprint. C'est génial."

Déjà vice-champion olympique à Pyeongchang en 2018, Bart Swings apprécie que l'attention soit portée sur les sports d'hiver. "C'est vraiment agréable. Le patinage de vitesse est et reste un sport confidentiel en Belgique mais cet intérêt soudain constitue un beau bonus."

null © belga

A peine le temps de profiter que Bart Swings se rendra à Hamar, en Norvège, pour y disputer les Mondiaux, prévus du 3 au 6 mars. "C'est dans un coin de ma tête. Je vais évidemment profiter de ce moment mais je suis motivé à l'idée de m'illustrer aux Mondiaux. Ce que les prochaines années vont me réserver ? Nous allons prendre saison après saison car je n'ai pas envie de me projeter trop loin. J'ai malgré tout absolument envie d'aller jusqu'aux JO de 2026 en Italie."

Des restaurants et des vacances pour Hanne Desmet

Hanne Desmet a été bouleversée par l'accueil que lui a réservé l'Ice Skating Center de Malines lundi soir pour son retour des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, où elle a décroché la médaille de bronze du 1000 m en shorttrack. "C'est du plaisir", a lancé celle qui est devenue la première athlète féminine belge à obtenir une médaille individuelle aux JO d'hiver.

"C'est génial d'être de retour. Je savais que cela avait eu un écho en Belgique mais c'est encore complètement différent quand vous pouvez le vivre personnellement. Le shorttrack est un sport confidentiel et c'est bien que l'attention se porte aussi sur nous." Desmet, aussi 4e du 1.500 mètres et 5e du 500 mètres, disputera encore les Mondiaux, prévus à Montréal du 18 au 20 mars au Canada. "La saison n'est pas encore terminée", a-t-elle convenu. "Je pars toutefois en vacances avec mon copain (le patineur américain Joey Mantia, ndlr). Nous allons enfin pouvoir faire une pause. Ce que j'attends avec impatience ? Pouvoir retourner au restaurant. Nous suivions un protocole strict et nous ne pouvions pas sortir. C'était compliqué. Maintenant que nous sommes de retour, je compte bien en profiter."

Des programmes pas parfaits mais prometteurs pour Loena Hendrickx

De retour des Jeux Olympiques, Loena Hendrickx a aussi été mise à l'honneur lundi à l'Ice Skating Center de Malines. La Campinoise de 22 ans a terminé à une belle 8e place en patinage artistique, décrochant son diplôme olympique. "Ce top 8 a toujours été un objectif et pouvoir le remplir est vraiment formidable", a lancé Hendrickx lundi soir.

"J'étais d'abord fière de pouvoir disputer les Jeux pour la deuxième fois. Après une série de blessures, ce n'était pas évident. C'est donc formidable d'avoir pu terminer dans le top 8 et obtenir mon diplôme olympique. Mon objectif était de réaliser de bons programmes court et libre. Ils n'étaient pas parfaits mais c'est prometteur pour l'avenir."

null © belga

"J'espère encore pouvoir faire mieux lors des JO en Italie dans quatre ans", a ajouté celle qui a terminé 4e du dernier Euro et 5e des Mondiaux 2021. "Je veux avant tout y être. Ce serait d'abord fantastique de pouvoir participer à trois éditions des JO d'hiver. Ensuite, j'aimerais évidemment continuer à m'améliorer. Une médaille est-elle possible ? Je n'ai pas envie de me concentrer là-dessus mais bien sur le fait de profiter de mon sport. Si je peux continuer à me satisfaire de mes exercices, je serai déjà contente. C'est le principal."

"Maintenant je vais pouvoir un peu me détendre et profiter de chaque moment en Belgique", a ajouté Loena Hendrickx, qui retrouvera le chemin de l'entraînement dès ce mardi. "J'ai encore l'ambition de m'illustrer aux Mondiaux à Montpellier (21-27 mars)."

Deux jours après son triomphe pékinois, Bart Swings a toujours du mal à comprendre ce qui lui est arrivé. La Brabançon flamand, 31 ans, a profité pleinement des retrouvailles avec sa famille et ses amis lundi soir à l'Ice Skating Center de Malines. "Quand j'étais petit, je rêvais de cette médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est désormais réalité. C'est incroyable", a dit le Louvaniste."Décrocher cette médaille d'or sur le départ groupé a toujours été mon grand objectif. Mais entre se fixer un objectif et le remplir, il y a une grande différence. Je me suis donné à fond et j'y suis parvenu, c'est fantastique. Je dois encore un peu m'y habituer", a avoué Swings. "Les jours avant la course ont été très éprouvants nerveusement. Vous vous faites tous les scenarios possibles dans votre tête. Il fallait rester calme pendant la course et j'y suis aussi parvenu. J'ai réalisé une très belle course sur les plans tactique et technique. J'ai dû faire des efforts lors de la poursuite mais j'ai quand même pu terminer le boulot au sprint. C'est génial." Déjà vice-champion olympique à Pyeongchang en 2018, Bart Swings apprécie que l'attention soit portée sur les sports d'hiver. "C'est vraiment agréable. Le patinage de vitesse est et reste un sport confidentiel en Belgique mais cet intérêt soudain constitue un beau bonus." A peine le temps de profiter que Bart Swings se rendra à Hamar, en Norvège, pour y disputer les Mondiaux, prévus du 3 au 6 mars. "C'est dans un coin de ma tête. Je vais évidemment profiter de ce moment mais je suis motivé à l'idée de m'illustrer aux Mondiaux. Ce que les prochaines années vont me réserver ? Nous allons prendre saison après saison car je n'ai pas envie de me projeter trop loin. J'ai malgré tout absolument envie d'aller jusqu'aux JO de 2026 en Italie."Hanne Desmet a été bouleversée par l'accueil que lui a réservé l'Ice Skating Center de Malines lundi soir pour son retour des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, où elle a décroché la médaille de bronze du 1000 m en shorttrack. "C'est du plaisir", a lancé celle qui est devenue la première athlète féminine belge à obtenir une médaille individuelle aux JO d'hiver."C'est génial d'être de retour. Je savais que cela avait eu un écho en Belgique mais c'est encore complètement différent quand vous pouvez le vivre personnellement. Le shorttrack est un sport confidentiel et c'est bien que l'attention se porte aussi sur nous." Desmet, aussi 4e du 1.500 mètres et 5e du 500 mètres, disputera encore les Mondiaux, prévus à Montréal du 18 au 20 mars au Canada. "La saison n'est pas encore terminée", a-t-elle convenu. "Je pars toutefois en vacances avec mon copain (le patineur américain Joey Mantia, ndlr). Nous allons enfin pouvoir faire une pause. Ce que j'attends avec impatience ? Pouvoir retourner au restaurant. Nous suivions un protocole strict et nous ne pouvions pas sortir. C'était compliqué. Maintenant que nous sommes de retour, je compte bien en profiter." De retour des Jeux Olympiques, Loena Hendrickx a aussi été mise à l'honneur lundi à l'Ice Skating Center de Malines. La Campinoise de 22 ans a terminé à une belle 8e place en patinage artistique, décrochant son diplôme olympique. "Ce top 8 a toujours été un objectif et pouvoir le remplir est vraiment formidable", a lancé Hendrickx lundi soir."J'étais d'abord fière de pouvoir disputer les Jeux pour la deuxième fois. Après une série de blessures, ce n'était pas évident. C'est donc formidable d'avoir pu terminer dans le top 8 et obtenir mon diplôme olympique. Mon objectif était de réaliser de bons programmes court et libre. Ils n'étaient pas parfaits mais c'est prometteur pour l'avenir.""J'espère encore pouvoir faire mieux lors des JO en Italie dans quatre ans", a ajouté celle qui a terminé 4e du dernier Euro et 5e des Mondiaux 2021. "Je veux avant tout y être. Ce serait d'abord fantastique de pouvoir participer à trois éditions des JO d'hiver. Ensuite, j'aimerais évidemment continuer à m'améliorer. Une médaille est-elle possible ? Je n'ai pas envie de me concentrer là-dessus mais bien sur le fait de profiter de mon sport. Si je peux continuer à me satisfaire de mes exercices, je serai déjà contente. C'est le principal." "Maintenant je vais pouvoir un peu me détendre et profiter de chaque moment en Belgique", a ajouté Loena Hendrickx, qui retrouvera le chemin de l'entraînement dès ce mardi. "J'ai encore l'ambition de m'illustrer aux Mondiaux à Montpellier (21-27 mars)."