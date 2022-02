Il égale le record en biathlon de son compatriote Ole Einar Bjoerndalen en 2002.

Le Norvégien Johannes Thingnes Boe a remporté le départ groupé ('mass start') en biathlon, vendredi, au Centre national de biathlon de Zhangjiakou, décrochant un quatrième titre durant ces Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Le Français Quentin Fillon-Maillet, quatrième, n'a pas réussi à remporter de sixième médaille dans cette édition.

Boe a fait toute la course en tête, s'imposant en 38:14.4 avec quatre fautes au tir. Durant ces Jeux, le Norvégien, 28 ans, a remporté le sprint, le relais messieurs et le relais mixte. Il égale le record en biathlon de son compatriote Ole Einar Bjoerndalen en 2002. Le Norvégien avait été sacré sur le 20 km en 2018 à Pyeongchang. Le Suédois Martin Ponsiluoma, solide au tir (2 fautes), a pris la deuxième place à 40.3.

Le Norvégien Vetle Sjaastad Christiansen a complété le podium à 1:12.5 (3 fautes), privant Fillon-Maillet, quatrième à 1:25.6, d'un sixième podium qui aurait fait du Français le sportif le plus médaillé de l'histoire des Jeux d'hiver sur une seule édition. Médaillé d'or sur l'individuel et la poursuite et d'argent sur le sprint, le relais masculin et le relais mixte, Fillon-Maillet semblait bien parti vers ce record, mais un dernier tir debout à 3 fautes (5 en tout) lui a été fatal.

Outre Fillon-Maillet, onze athlètes, dont la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland depuis vendredi matin et son bronze dans le départ groupé féminin, ont remporté cinq médailles sur une même édition des Jeux d'hiver. Parmi eux, le patineur de vitesse américain Eric Heiden détient le record de cinq médailles d'or sur une même édition, en 1980, tandis que la fondeuse norvégienne Marit Bjorgen a réussi cette performance à deux reprises, en 2010 et en 2018.

