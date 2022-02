La Slovaque avait remporté 5 des 7 premiers slaloms de la saison. Elle devance l'Autrichienne Liensberger et l'Allemande Duerr.

La Slovaque Petra Vlhova est devenue championne olympique de l'épreuve du slalom en ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin mercredi.

Petra Vlhova, 26 ans, victorieuse de 5 des 7 premiers slaloms de la saison et assurée du Globe de la spécialité, a poursuivi sur sa lancée pour décrocher l'or en 1:44.98 pour s'offrir son premier titre olympique. Huitième seulement de la première manche, Vlhova a devancé de 8/100e la championne du monde, l'Autrichienne Katharina Liensberger, vice-championne olympique. La Suissesse Wendy Holdener, 3e à 12/100e, complète le podium.

Créditée du meilleur temps à l'issue de la première manche, l'Allemande Lena Duerr a manqué le podium pour 7/100e de seconde. La Suédoise Sara Hector, en or dans le Géant lundi et bien partie dans la seconde manche, a enfourché à la fin de son slalom manquant un doublé que quatre skieuses ont réussi jusqu'ici aux JO. Comme sur le Géant il y a deux jours, l'Américaine Mikaela Shiffrin a manqué une porte et a été éliminée dès la première manche.

La Slovaque Petra Vlhova est devenue championne olympique de l'épreuve du slalom en ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin mercredi. Petra Vlhova, 26 ans, victorieuse de 5 des 7 premiers slaloms de la saison et assurée du Globe de la spécialité, a poursuivi sur sa lancée pour décrocher l'or en 1:44.98 pour s'offrir son premier titre olympique. Huitième seulement de la première manche, Vlhova a devancé de 8/100e la championne du monde, l'Autrichienne Katharina Liensberger, vice-championne olympique. La Suissesse Wendy Holdener, 3e à 12/100e, complète le podium. Créditée du meilleur temps à l'issue de la première manche, l'Allemande Lena Duerr a manqué le podium pour 7/100e de seconde. La Suédoise Sara Hector, en or dans le Géant lundi et bien partie dans la seconde manche, a enfourché à la fin de son slalom manquant un doublé que quatre skieuses ont réussi jusqu'ici aux JO. Comme sur le Géant il y a deux jours, l'Américaine Mikaela Shiffrin a manqué une porte et a été éliminée dès la première manche.