La Belge a proposé cette fois un programme quasiment sans fautes. Insuffisant cependant pour espérer au moins le bronze et certainement l'or qui est revenu à Anna Shcherbakova qui a profité des erreurs d'une Kamila Valieva qui a sans doute craqué avec la pression. Elle ne sera même pas sur le podium.

Loena Hendrickx a réalisé une note de 136.70 pour son programme libre de l'épreuve de patinage artistique des Jeux Olympiques de Pékin jeudi en Chine. Avec une note totale de 206.79, elle occupe provisoirement la 2e place avant le passage des six dernières concurrentes.

Septième après le programme court où elle avait commis des erreurs en début de programme, Hendrickx a réalisé un programme libre quasi sans faute avec une note de 136.70 avec 66.19 pour les éléments techniques et 70.51 pour les composantes du programme.

📊 (2/3) Totaalscores Loena Hendrickx:



219.05 GP Italië Turijn 2021 (3e)

212.07 Finlandia Trophy 2021 (4e)

208.44 WK Stockholm 2021 (5e)

207.97 EK 2022 Talinn (4e)



👉 206.97 #WinterOlympics2022 #Beijing2022 (8e) — Jonas Creteur (@jonas_creteur) February 17, 2022

Kamila Valieva a finalement craqué en commettant des erreurs dans son programme libre. Elle ne sera même pas sur le podium. © iStock

Le titre olympique est revenu à la Russe Anna Shcherbakova qui a reçu une note de 175.75 pour son programme libre et une note totale de 255.95. Sa compatriote Anna Trusova prend la médaille d'argent avec une note totale de 251.73 après avoir reçu la meilleure note du programme libre (177.13). La Japonaise Kaori Sakamoto complète le podium (233.13) devant la Russe Kamila Valieva, quatrième.

Valieva, 15 ans, est au coeur d'une polémique de dopage depuis une semaine et occupait la tête après le programme court. La Russe est passée à côté de son programme libre, enchaînant les erreurs et les chutes. Valieva n'ayant pas remporté de médaille, le podium reste donc définitif.

Cependant, le Comité international olympique (CIO) avait précisé mercredi que le classement final resterait provisoire jusqu'à ce que l'affaire de dopage soit close.

Hendrickx, 22 ans, offre ainsi un cinquième diplôme olympique (top 8) à la Belgique à Pékin. Hanne Desmet en avait déjà offert trois en shorttrack avec sa médaille de bronze sur 1.000 m, sa 4e place sur 1.500 m et sa 5e place sur 500 m. En patinage de vitesse, Bart Swings avait lui terminé 7e du 5.000 m

Anna Shcherbakova s'offre donc le titre olympique. © iStock

