La Finlande a pris l'argent et la Russie le bronze.

La Norvège, avec Erik Valnes et Johannes Hoesflot Klaebo, a remporté le sprint classique par équipes messieurs en ski de fond, mercredi, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. La Finlande a pris l'argent et la Russie le bronze.

Valnes et Klaebo se sont imposés en 19:22.99, devançant de 2.46 les Finlandais Iivo Niskanen et Joni Mäki et de 4.29 les Russes Alexander Bolshunov et Alexander Terentev.

Klaebo, 25 ans, décroche sa deuxième médaille d'or à Pékin, après celle conquise dans le sprint individuel. Avec aussi un argent sur le relais masculin (4x10 km) et un bronze sur le 15 km classique, il porte son compteur personnel à quatre médailles depuis le début des Jeux.

Il était reparti de Pyeongchang, en 2018, avec trois titres, dont celui dans le sprint par équipes, avec Martin Johnsrud Sundby comme partenaire. Valnes, 25 ans, décroche une première médaille olympique. De son côté, le Russe Alexander Bolshunov, 25 ans, a décroché sa quatrième médaille après l'or en skiathlon et en relais, et l'argent sur 15 km classique. Dans le sprint par équipes, chaque concurrent effectue trois tours, avec un relais après chaque tour.

La Norvège, avec Erik Valnes et Johannes Hoesflot Klaebo, a remporté le sprint classique par équipes messieurs en ski de fond, mercredi, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. La Finlande a pris l'argent et la Russie le bronze. Valnes et Klaebo se sont imposés en 19:22.99, devançant de 2.46 les Finlandais Iivo Niskanen et Joni Mäki et de 4.29 les Russes Alexander Bolshunov et Alexander Terentev. Klaebo, 25 ans, décroche sa deuxième médaille d'or à Pékin, après celle conquise dans le sprint individuel. Avec aussi un argent sur le relais masculin (4x10 km) et un bronze sur le 15 km classique, il porte son compteur personnel à quatre médailles depuis le début des Jeux. Il était reparti de Pyeongchang, en 2018, avec trois titres, dont celui dans le sprint par équipes, avec Martin Johnsrud Sundby comme partenaire. Valnes, 25 ans, décroche une première médaille olympique. De son côté, le Russe Alexander Bolshunov, 25 ans, a décroché sa quatrième médaille après l'or en skiathlon et en relais, et l'argent sur 15 km classique. Dans le sprint par équipes, chaque concurrent effectue trois tours, avec un relais après chaque tour.