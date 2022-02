Le concours de halfpipe de snowbard a été remporté par le Japonais Ayumu Hirano, dauphin de Shaun White quatre ans plus tôt à Pyseongchan.

Le Japonais Ayumu Hirano a assommé vendredi le concours de halfpipe de snowboard des Jeux Olympiques de Pékin sur son dernier run et succède à la légende américaine Shaun White, quatrième pour la dernière compétition de sa carrière.

Ayumu Hirano, dauphin de White à Pyeongchang aux JO 2018 et déjà vice-champion olympique à Sotchi en 2014, a pris l'or grâce à un score de 96,00 points lors de son troisième et dernier passage dans le pipe, devant l'Australien Scotty James (92,50) et le Suisse Jan Scherrer (87,50).

Shaun White, 35 ans, échoue donc au pied du podium pour le dernier run de sa carrière. L'Américain a remporté le titre olympique en halfpipe en 2006 à Turin, en 2010 à Vancouver et en 2018 à Pyeongchang, seulement quelques semaines après de graves blessures suite à une lourde chute à l'entraînement.

En 2014, il avait déjà terminé au pied du podium. White a remporté 13 médailles d'or aux Winter X Games, le rendez-vous phare des sports extrêmes hivernaux, un record. À son palmarès figurent également deux victoires aux Summer X Games, en skateboard.

Le Japonais Ayumu Hirano a assommé vendredi le concours de halfpipe de snowboard des Jeux Olympiques de Pékin sur son dernier run et succède à la légende américaine Shaun White, quatrième pour la dernière compétition de sa carrière. Ayumu Hirano, dauphin de White à Pyeongchang aux JO 2018 et déjà vice-champion olympique à Sotchi en 2014, a pris l'or grâce à un score de 96,00 points lors de son troisième et dernier passage dans le pipe, devant l'Australien Scotty James (92,50) et le Suisse Jan Scherrer (87,50). Shaun White, 35 ans, échoue donc au pied du podium pour le dernier run de sa carrière. L'Américain a remporté le titre olympique en halfpipe en 2006 à Turin, en 2010 à Vancouver et en 2018 à Pyeongchang, seulement quelques semaines après de graves blessures suite à une lourde chute à l'entraînement. En 2014, il avait déjà terminé au pied du podium. White a remporté 13 médailles d'or aux Winter X Games, le rendez-vous phare des sports extrêmes hivernaux, un record. À son palmarès figurent également deux victoires aux Summer X Games, en skateboard.