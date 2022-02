La Suissesse a devancé les Italiennes Sofia Goggia et Nadia Delago.

La Suissesse Corinne Suter a remporté la descente en ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin mardi devant les Italiennes Sofia Goggia, de retour de blessure, qui est allé chercher la médaille d'argent et Nadia Delago, en bronze.

La championne du monde, 27 ans, a réussi une descente parfaite en 1:31.87 pour devancer l'Italienne de 16/100es. Nadia Delago, 24 ans, 15e des Mondiaux l'an dernier, se pare de bronze à 57/100e de la Suissesse. Sofia Goggia, 29 ans, championne olympique à PyeongChang il y a quatre ans, lauréate de six courses cet hiver (quatre descentes, deux super-G) s'était engagée dans un contre-la-montre pour défendre ses chances aux JO après une entorse au genou gauche le 23 janvier à Cortina d'Ampezzo.

L'Italie réussit un joli tir groupé avec la 5e place d'Elena Curtoni juste derrière l'Allemande Kira Weidle. La Suissesse Lara Gut-Behrami en or au Super-G et en bronze sur le slalom géant, a terminé 16e. L'Américaine Mikaela Shiffrin, 26 ans, éliminées en première manche sur le slalom et le slalom géant, 9e du Super-G, a dû se contenter de la 18e place Le départ de cette descente avait été décalé d'une demi-heure en raison du vent. La course a été marquée aussi par la chute de la Française Camille Cerutti, 23 ans.

Camille Cerutti s'est grièvement blessée lors de la descente en ski alpin mardi aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. La Française, 23 ans, souffre "d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une lésion au ménisque interne du genou droit", a communiqué l'Equipe de France olympique. Camille Cerutti va être rapatriée en France. Elle disputait ses premiers Jeux Olympiques.

La Suédoise Sara Hector avait remporté le slalom géant et la Slovaque Petra Vlhova, lauréate en slalom, avait renoncé à la descente en raison d'une blessure à la cheville. Il reste au programme du ski alpin féminin le combiné prévu jeudi.

