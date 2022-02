Les Autrichiens ont devancé les Slovènes et les Allemands. Le Japon de Ryoyu Kobayashi doit se contenter de la cinquième position.

L'Autriche, portée par Manuel Fettner, vice-champion olympique sur le tremplin normal en individuel, a remporté le concours par équipes de saut à ski des Jeux olympiques 2022 devant la Slovénie et l'Allemagne, lundi.

Grâce à leur total de 942,7 points, les Autrichiens ont gagné pour la troisième fois l'épreuve après 2006 et 2010, et ont succédé aux Norvégiens, quatrièmes, malgré la présence dans leur équipe de Marius Lindvik, sacré sur le grand tremplin en individuel. Le Japon de Ryoyu Kobayashi, vainqueur du concours sur tremplin normal et 2e sur le grand tremplin, a dû se contenter de la 5e place.

L'Autriche, portée par Manuel Fettner, vice-champion olympique sur le tremplin normal en individuel, a remporté le concours par équipes de saut à ski des Jeux olympiques 2022 devant la Slovénie et l'Allemagne, lundi. Grâce à leur total de 942,7 points, les Autrichiens ont gagné pour la troisième fois l'épreuve après 2006 et 2010, et ont succédé aux Norvégiens, quatrièmes, malgré la présence dans leur équipe de Marius Lindvik, sacré sur le grand tremplin en individuel. Le Japon de Ryoyu Kobayashi, vainqueur du concours sur tremplin normal et 2e sur le grand tremplin, a dû se contenter de la 5e place.