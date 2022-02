Le Français est remonté de la sixième à la première place grâce à une spectaculaire deuxième manche. Il devance Johannes Strolz et Sebastian Foss-Solevaag.

Le Français Clément Noël est devenu champion olympique du slalom messieurs, mercredi, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Sur la piste du centre national de ski alpin de Yanqing, Noël a devancé l'Autrichien Johannes Strolz et le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag. Armand Marchant s'est classé 22e, Dries Van den Broecke et Sam Maes n'ont pas terminé la course.

Clément Noël est remonté de la sixième à la première place grâce à une spectaculaire deuxième manche, où il a réalisé le meilleur temps pour terminer avec un total de 1:44.09. Le Français devance de 61/100e l'Autrichien Johannes Strolz, leader après la première manche, et le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag de 70/100e.

Les écarts étaient serrés à l'issue de la première manche, avec les douze premiers réunis en 87 centièmes de seconde. Noël a fait la différence dans la seconde manche, en particulier dans le deuxième secteur. Il a ainsi largement repris les 38 centièmes qui le séparait de Strolz. Le Norvégien Henrik Kristoffersen a échoué au pied du podium à 79/100e, devant le Suisse Loïc Meillard, cinquième à 80/100e. Noël, 24 ans, s'offre un premier sacre olympique pour sa deuxième participation après deux quatrièmes places à Pyeongchang, en slalom et dans l'épreuve par équipes.

Il est le premier Français à gagner l'or depuis Antoine Dénériaz, titré en descente en 2006. Quatre ans plus tôt, Jean-Pierre Vidal avait été sacré en slalom. Strolz, 29 ans, titré en combiné, décroche une deuxième médaille dans ces Jeux. Foss-Solevaag, 30 ans, champion du monde de la discipline, avait décroché le bronze dans l'épreuve par équipes à Pyengchang.

MARCHANT AVAIT RECU LE FEU VERT MEDICAL

Marchant a pris la 22e place avec un temps total de 1:47.85, à 3.76 du vainqueur. Marchant, qui a reçu mardi le feu vert des médecins après une blessure à la cheville, occupait la 24e place après la première manche. Dries Van den Broecke, 27e de la première manche en 56.77, est parti à la faute dans la seconde. Sam Maes n'avait pas été au bout de la première. Marchant, 24 ans, dispute ses premiers Jeux. Porte-drapeau de la Belgique lors de la cérémonie d'ouverture, il avait dû faire l'impasse sur le super G et le géant. Van den Broecke, 26 ans, vit également sa première expérience olympique. Il n'avait pas terminé le géant dimanche. Maes, 23 ans, était déjà parti à la faute lors du slalom géant.

A Pyeongchang, en 2018, il avait fini 32e du slalom géant et n'avait pas terminé le slalom.

