La championne olympique de 2018 a confirmé son titre en devançant Queralt Castellet.

A seulement 21 ans, la snowboardeuse américaine Chloe Kim, déjà sacrée en 2018, a renouvelé son titre olympique en halfpipe en écrasant la concurrence dès son premier run en finale des Jeux Olympiques de Pékin, jeudi sur le site de Zhangjiakou en Chine.

Kim a été créditée de 94,00 points dans la première manche pour décrocher son deuxième titre olympique après Pyeongchang. Elle a devancé Queralt Castellet (90,25), médaillée d'argent et première snowboardeuse espagnole à monter sur un podium olympique, et la Japonaise Sena Tomita, en bronze avec 88,25 points. En 2018, l'Américaine était devenue la plus jeune athlète de l'histoire à remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques en snowboard. Elle avait alors signé un score de 98,25 points sur un maximum de 100. Elle devient ainsi la première snowboardeuse à réaliser ce doublé olympique depuis l'entrée au programme de la discipline en 1998 à Nagano au Japon.

