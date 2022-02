Pour accéder aux demi-finales, notre compatriote aura fort à faire avec celle qui a déjà une médaille sur ces Jeux d'hiver après sa victoire sur le 500 mètres.

Hanne Desmet sera opposée vendredi en shorttrack à Arianna Fontana en quart de finale du 1000 mètres aux Jeux olympiques d'hiver. L'Italienne a remporté le 500 mètres plus tôt à Pékin, où Desmet a terminé cinquième.

Les autres adversaires du troisième quart de finale sont la Canadienne Courtney Sarault, la Chinoise Chutong Zhang et la Japonaise Sumire Kikuchi.

Lors des Championnats du monde de l'année dernière, Desmet a terminé deuxième sur cette distance, derrière sa concurrente néerlandaise Suzanne Schulting. Cette dernière défend son titre à Pékin. Les deux premiers de chaque course et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les demi-finales.

Le frère de Hanne, Stijn Desmet, disputera lui sa série du 500 mètres contre le Kazakh Denis Nikishi, le Canadien Jean-Pierre Gilles et le Japonais Katsunori Koike. Les deux premiers et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale.

