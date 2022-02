Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a "clos" les Jeux olympiques d'hiver 2022 lors de la cérémonie de clôture dimanche à Pékin.

"Et maintenant, je dois marquer la fin de cette expérience olympique inoubliable, je déclare clos les Jeux d'hiver de la 24e Olympiade de Pékin 2022", a déclaré Bach quelques minutes avant l'extinction de la vasque olympique.

Les prochains Jeux d'hiver auront lieu en Italie, à Milan et à Cortina d'Ampezzo, en 2026 (6-22 février), tandis que la flamme olympique s'allumera la prochaine fois pour les JO d'été 2024 à Paris (26 juillet-11 août).

Les JO-2022 se sont déroulés dans une bulle sanitaire et sans spectateurs, sauf quelques invités, en raison de la pandémie de Covid-19. Ils ont rassemblé 2.911 sportifs représentant 91 comités olympiques en lice pour 109 titres.

La Norvège a fini en tête au tableau des médailles avec 37 médailles dont 16 en or, devant l'Allemagne (27 dont 12 en or) et la Chine (15 dont 9 en or), le pays hôte établissant à cette occasion son nouveau record pour une édition des JO d'hiver.

"Et maintenant, je dois marquer la fin de cette expérience olympique inoubliable, je déclare clos les Jeux d'hiver de la 24e Olympiade de Pékin 2022", a déclaré Bach quelques minutes avant l'extinction de la vasque olympique.Les prochains Jeux d'hiver auront lieu en Italie, à Milan et à Cortina d'Ampezzo, en 2026 (6-22 février), tandis que la flamme olympique s'allumera la prochaine fois pour les JO d'été 2024 à Paris (26 juillet-11 août).Les JO-2022 se sont déroulés dans une bulle sanitaire et sans spectateurs, sauf quelques invités, en raison de la pandémie de Covid-19. Ils ont rassemblé 2.911 sportifs représentant 91 comités olympiques en lice pour 109 titres.La Norvège a fini en tête au tableau des médailles avec 37 médailles dont 16 en or, devant l'Allemagne (27 dont 12 en or) et la Chine (15 dont 9 en or), le pays hôte établissant à cette occasion son nouveau record pour une édition des JO d'hiver.