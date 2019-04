En 30 ans, aucun joueur n'a inscrit en moyenne plus de points que James Harden durant la phase classique de cette saison de NBA. Pourtant, The Beard n'est pas apprécié par tout le monde. Pourquoi ?

Quelque 36,1 points par match. Cela semble irréel, mais c'est la réalité : c'est la moyenne de James Harden durant la saison régulière. La septième plus haute de l'histoire de la NBA. Cinq des six autres sont au nom de Wilt Chamberlain, et datent des années 60.

...