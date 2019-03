Jacques Borlée menace de passer à la Ligue flamande

La réaction de Jacques Borlée, qui a fait l'objet jeudi d'un communiqué de la Ligue francophone belge d'athlétisme (LBFA), insinuant qu'il ne lui était désormais plus possible de travailler avec lui, ne s'est pas fait attendre. Dans ce cas, annonce en effet Le Soir, l'entraîneur des relayeurs belges envisagerait tout simplement de passer avec armes et bagages à la Ligue flamande (VAL).