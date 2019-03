Ismaël Debjani disqualifié à la suite d'une décision du video referee

Une obstruction (point 163.2 du règlement) dans la ligne droite opposée qui précédait l'arrivée lui est reprochée. La décision a été prise par le video referee de la course et non suite à une réclamation d'une autre fédération, a précisé la Ligue Royale Belge d'athlétisme (LRBA), qui a interjeté appel.

Debjani et la LRBA attendent à présent la décision de l'appel.

Ismaël Debjani avait terminé 2e de la 2e série en 3:42.12 et n'avait été devancé que par le grandissime favori, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (3:42.00), avant l'annonce de sa disqualification.

Les deux premiers des trois séries plus les trois meilleurs chronos se qualifiaient pour la finale qui se courra dimanche à 21h01 belges.