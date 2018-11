Houston domine Golden State et se sépare de Carmelo Anthony

Houston restait sur un début de saison difficile pour une équipe qui vise ni plus ni moins que le titre avec son bilan (6 v-7 d). Pour essayer de remettre de l'ordre dans son effectifs, les Rockets avaient décidé, plus tôt dans la journée, après seulement dix matchs à peine, de se séparer de Carmelo Anthony, l'ancien All Star qui a 34 ans approche de la fin de carrière. "Melo" pourrait rebondir dans une autre équipe. La Nouvelle-Orléans, Portland et les LA Lakers auraient marqué leur intérêt. Golden State, toujours privé de Stephen Curry, a confirmé sa baisse de régime actuelle, avec cette 3e défaite en cinq rencontres.

Nouvelle défaite pour les Warriors

Les Warriors ont été menés d'emblée et ont définitivement renoncé après la pause. Ils n'avaient jamais inscrit aussi peu de points cette saison en 16 matchs. Le cinq de départ n'a rentré que 40 points dont 20 pour le seul Kevin Durant. Les seize pertes de balle (contre 5 aux Rockets) ont joué un rôle dans le résultat. En face, James Harden a aligné 27 points, malgré une adresse absente (8/23 aux tirs). et Chris Paul a donné 7 passes décisives en plus de ses 10 points.

Denver se relance

Golden State conserve la tête de la conférence Ouest (12 v-4 d). Houston, 12e, équilibre pour la première fois de la saison son bilan (7 v-7 d) à la suite de cette 3e victoire consécutive. Denver a profité de la venue des modestes Atlanta Hawks pour se relancer. Les Nuggets ont infligé une défaite de 45 points à la formation géorgienne (138-93). L'intérieur vétéran Paul Millsap (18 pts, 9 reb, 5 ast) et l'ailier espagnol Juancho Henangomez (25 pts, 9 reb) se sont baladé.

Victoire des Clippers

Les Los Angeles Clippers ont confirmé leur force à domicile. Ils ont signé une 7e victoire en 8 rencontres au Staples Center 116-111 aux dépens de San Antonio. Après ce 3e succès de suite, les Clippers se retrouvent 4e à l'Ouest. Les 34 points de DeMar DeRozan n'ont pas suffi pour les Spurs qui stagnent en 9e position dans cette même conférence (7 v-7 d).